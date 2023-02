Người cần nhà ở thực đừng bỏ lỡ cơ hội vẫn mua được giá tốt

Nguồn cung 2023 không có nhiều khởi sắc



Nếu như ở giai đoạn 2012-2017, tất cả các chủ đầu tư chật vật tìm phương án giải quyết nguồn hàng, bởi cả nước từ Bắc vào Nam đều bội thực nguồi hàng căn hộ và đất nền.

Ngược lại, trong bối cảnh thị trường hiện tại, cơ cấu sản phẩm không hỗ trợ cho người mua nhà ở thực, bởi mức giá của các dự án mới đề đã rất cao, dự án căn hộ mới nhất mở bán cũng đã có giá tầm 60 triệu m2.



Theo số liệu của DKRA Việt Nam khảo sát, năm 2022, nguồn cung căn hộ đưa ra thị trường là 26.681 căn, trong đó TP. HCM và Bình Dương dẫn đầu nguồn cung mới toàn thị trường, lần lượt chiếm 64.8% và 31.4% tổng lượng sản phẩm mở bán trong năm. Đồng thời, như đánh giá của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, tại thị trường TPHCM đang có sự lệch pha, thị trường nghiêng hẳn về nhà ở cao cấp, phân khúc này chiếm đến 78%, số còn lại là nhà ở trung cấp, không có nhà ở vừa túi tiền và điều này diễn ra trong suốt 3 năm vừa qua.

Vì vậy, nguồn cung căn hộ hiện tại ở khu vực vùng ven, có vị trí thuận lợi để an cư và nằm trong tầm giá dưới dưới 2 tỷ đồng được xem là cơ hội thuận lợi cho người đang có nhu cầu mua nhà an cư. Theo DKRA, đến cuối năm 2022, giá bán sản phẩm căn hộ trên thị trường sơ cấp vẫn ghi nhận tăng nhẹ 2% - 4% so với cuối năm 2021, bởi các chủ đầu tư đứng trước áp lực các chi phí đầu vào tăng mạnh, tuy nhiên trên thị trường thứ cấp lại ghi nhận có sự giảm giá từ 3% - 8%. Cũng chính vì vậy, thời điểm này, các chuyên gia khuyên rằng nhà đầu tư cá nhân vốn mỏng không nên tham gia vào thị trường, nhưng người có nhu cầu ở thực và có dòng tiền nhàn rỗi thì có thể xem xét lựa chọn cơ hội mua để an cư và đầu tư.

Bcons City, ngay làng Đại học có căn hộ dưới 2 tỷ đồng

Nếu như nội thành TP.HCM vắng bóng căn hộ giá vừa túi tiền thì tại khu vực cửa ngõ TP Dĩ An và tiếp giáp TP Thủ Đức (TP.HCM), các căn hộ Bcons City được xem là nguồn cung thích hợp cho người mua nhà ở thực, cũng như người đầu tư tích luỹ tài sản lâu dài trong năm 2023. Các căn hộ tháp Green Topaz thuộc Bcons City, ngoài mức giá chỉ từ 30 triệu đồng/m2, còn được ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất 18 tháng đến khi nhận nhà.

Khách hàng sở hữu căn hộ tháp Green Topaz tiếp tục hỗ trợ lãi suất chênh lệch nếu lãi suất cho vay của các ngân hàng vượt quá 13%/năm, trong 12 tháng sau khi nhận nhà.

Chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng của Bcons City được đánh giá là mang lại lợi ích lớn cho người mua nhà, nhất là trong bối cảnh lãi suất đang tăng cao như hiện nay.



Điều đáng chú ý nữa là, mức giá tứ 30 triệu đồng/m2, các căn hộ của tháp Green Topaz thuộc Bcons City phân đang là nguồn cung trên thị trường ở phân khúc nhà ở có tầm giá dưới 2 tỷ đồng, và sản phẩm này đã hoàn toàn biến mất tại thị trường Tp.HCM. Phân tích kỹ có thể thấy, với mức giá chỉ từ 30 triệu/m2, các căn hộ tháp Green Topaz đang tương ứng chỉ từ 1,75 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Mức giá này hoàn toàn phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ có thu nhập ổn định muốn sở hữu nhà.

Khu phức hợp Bcons City nằm ngay trục đường Thống Nhất đang thi công mở rộng lên 32m, kết nối trung tâm TP Dĩ An và TP Thủ Đức trong ít phút, lại gần mảng xanh hơn 600ha của làng Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Để giải quyết vấn đề lãi suất cho người mua nhà, Ngân hàng Nhà nước cũng đã họp với 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và các ngân hàng này cũng thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực bất động sản trị giá 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn từ 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.



Đồng thời, một số ngân hàng cũng đã có những chính sách hỗ trợ cho người dân tạo lập nhà ở, như Agribank vừa có thông báo giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Theo đó, những khách hàng có dư nợ vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31/01/2023 gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 hoặc do ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô sẽ được Agribank xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất là điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3%/năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến 31/12/2023 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ 31/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

Với nhiều chính sách hỗ trợ người mua nhà và vẫn có căn hộ với giá vừa tầm, người dân có thể an tâm thực hiện mua nhà an cư ngay trong năm 2023 này.

Tìm hiểu thông tin về dự án khu phức hợp Bcons City liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt

Hotline: 0905 935 935

https://bconscity.vn