Người cha bỏ mặc con từ năm 8 tuổi, 13 năm sau quay lại đòi bồi thường hơn 1 tỷ và yêu cầu phụng dưỡng

Năm 2012, một người đàn ông họ Phan ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) rời khỏi nhà sau khi mang khoản nợ 120.000 NDT (khoảng 465 triệu đồng). Khi đó, con gái ông mới 8 tuổi, vẫn đang học tiểu học. Theo chia sẻ của gia đình, sau khi bỏ đi, ông Phan cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân. Trong suốt 13 năm, ông không gọi điện hỏi thăm, cũng không gửi tiền cấp dưỡng cho con gái.

Một mình vợ cũ của ông là bà Lý gồng gánh nuôi con trưởng thành, từ những năm tiểu học cho tới khi cô bé học đại học rồi đi làm. Gia đình không ngờ rằng sau hơn một thập kỷ mất tích, người đàn ông này lại xuất hiện bằng một lá đơn kiện.

Mẹ từ bỏ phần tài sản của mình để giữ nhà cho con gái

Năm 2017, căn nhà cũ rộng 220m2 nơi gia đình bà Lý sinh sống cùng bố mẹ chồng nằm trong diện giải tỏa. Theo chính sách địa phương, gia đình được bố trí hai căn hộ tái định cư.

Do ông Phan mất liên lạc nhiều năm nên bà Lý cùng bố mẹ chồng và con gái đã ngồi lại để thống nhất việc phân chia tài sản. Theo thỏa thuận, căn hộ 120m2 thuộc về ông Phan và bố mẹ ông, còn căn hộ 100m2 sẽ để lại cho con gái là Tiểu Phan sau khi đủ tuổi trưởng thành. Điều khiến nhiều người chú ý là cbà Lý chủ động từ chối đứng tên tài sản.

Theo người thân kể lại, bà cho rằng mình chỉ muốn để lại cho con gái một chỗ dựa ổn định trong tương lai, đồng thời tránh để bố mẹ chồng lo lắng về việc tài sản có thể bị chia cho người ngoài nếu cbà tái hôn. Không ai nghĩ rằng vài năm sau, chính căn nhà này lại trở thành nguyên nhân của một vụ kiện gia đình gây tranh cãi.

Nửa cuối năm 2025, ông Phan bất ngờ quay lại Gia Hưng sau thời gian dài mất tích

13 năm không liên lạc, trở về vì bệnh nặng rồi yêu cầu con gái chu cấp

Nửa cuối năm 2025, ông Phan bất ngờ quay lại Gia Hưng sau thời gian dài mất tích, lý do là ông mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận thường xuyên. Ông nội của Tiểu Phan sau đó đã liên lạc với cháu gái để thông báo việc cha cô trở về và đang trong tình trạng sức khỏe không tốt.

Tuy nhiên, Tiểu Phan cho biết cô gần như không còn tình cảm với người cha này vì suốt 13 năm qua hai bên chưa từng liên hệ, cô cũng không tới bệnh viện thăm cha. Sau khi trở về, ông Phan yêu cầu con gái chu cấp cho mình 3.000 NDT mỗi tháng (khoảng 11,6 triệu đồng) để trang trải viện phí và sinh hoạt.

Trong khi đó, Tiểu Phan hiện làm việc tại Hàng Châu với mức lương chỉ hơn 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng). Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống và đi lại, số tiền còn lại không đáng kể. Cô cho biết nếu phải đưa cho cha 3.000 NDT mỗi tháng thì bản thân gần như không đủ sống. Vì vậy, Tiểu Phan đề nghị hỗ trợ trong khả năng, khoảng 300-500 NDT/tháng (khoảng 1-1,7 triệu đồng), song ông Phan không chấp nhận.

Cuối năm 2025, ông Phan chính thức khởi kiện vợ cũ, con gái cùng bố mẹ ruột ra tòa. Ông cho rằng thỏa thuận phân chia nhà tái định cư năm 2017 không có chữ ký của mình nên không có hiệu lực pháp lý. Người đàn ông này yêu cầu được chia lại quyền lợi tài sản, đồng thời đề xuất mức bồi thường 300.000 NDT (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng).

Cuối năm 2025, ông Phan chính thức khởi kiện vợ cũ, con gái cùng bố mẹ ruột ra tòa

Theo gia đình, thời điểm ký thỏa thuận, không ai biết ông Phan đang ở đâu nên không thể liên lạc để ký tên. Điều khiến dư luận chú ý là bố mẹ ruột của ông Phan lại đứng về phía con dâu và cháu gái. Hai ông bà khẳng định muốn giữ nguyên thỏa thuận cũ và không đồng ý chia lại nhà.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Vì vậy, dù ông Phan từng bỏ mặc gia đình suốt nhiều năm, Tiểu Phan về mặt pháp lý vẫn có trách nhiệm hỗ trợ cha khi cần thiết.

Tuy nhiên, mức phụng dưỡng cụ thể sẽ được tòa án xem xét dựa trên thu nhập thực tế của người con, chi phí sinh hoạt, tình trạng sức khỏe của cha mẹ và việc người cha trước đây có hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng với mức lương chỉ khoảng 4.000 NDT/tháng, yêu cầu chu cấp 3.000 NDT/tháng là vượt quá khả năng của Tiểu Pan. Đối với thỏa thuận phân chia nhà tái định cư, giới luật sư nhận định vụ việc vẫn còn nhiều tranh cãi vì ông Phan là một trong những người có quyền lợi liên quan nhưng không ký tên vào văn bản. Hiện vụ kiện đã được đưa ra xét xử nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Vụ việc gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với cô con gái. Không ít ý kiến cho rằng điều khiến dư luận khó chấp nhận nhất là việc người cha biến mất suốt 13 năm, không thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào với gia đình nhưng khi quay về lại xuất hiện bằng một vụ kiện đòi tiền và tài sản.

Một số người khác cho rằng nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ là quy định pháp luật không thể phủ nhận, nhưng việc xét xử cũng cần cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế và trách nhiệm của người cha trong quá khứ.

Nhiều bình luận đặc biệt chú ý đến chi tiết ông Phan kiện cả bố mẹ ruột của mình, trong khi hai ông bà nhiều năm qua vẫn đứng ra hỗ trợ con dâu và cháu gái. Đây không còn chỉ là tranh chấp tài sản, mà phản ánh sự đổ vỡ kéo dài của một gia đình suốt hơn một thập kỷ.