Người cha dành 50 năm làm kinh doanh dặn tôi: Nếu gặp hai kiểu người này, tìm mọi cách kết thâm giao, bản thân sẽ thăng hạng không ngừng!

Cổ nhân có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Mẹ của Mạnh Tử là người hiểu được đạo lý này hơn ai khác.

Cha của Mạnh Tử qua đời từ khi ông còn rất nhỏ, một tay mẹ của ông chăm sóc gia đình. Mạnh Tử rất thông minh, khả năng mô phỏng cực kì nhanh nhạy.

Khi đó, nhà của Mạnh Tử rất gần nghĩa địa, vì vậy Mạnh Tử thường xuyên nhìn thấy đội đưa tang, ông cùng các bạn khác thường xuyên mô phỏng lại những động tác và hành vi của đội đưa tang.

Sau khi biết chuyện này, Mạnh Mẫu lập tức quyết định chuyển nhà. Lần này, bà chuyển tới gần một lò mổ, Mạnh Tử cũng rất nhanh đã học được cách mổ lợn.

Mạnh Mẫu lại một lần nữa quyết định chuyển nhà, lần này, bà chuyển tới gần một trường học. Các bạn nhỏ khác học tập trong trường, Mạnh Tử cũng đứng ở ngoài học theo.

Sau này, Mạnh Tử không phụ sự kì vọng của Mạnh Mẫu, trở thành một nhà tư tưởng nổi tiếng.

Có thể thấy, môi trường xung quanh có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới một người, và việc kết bạn cũng như vậy.

Cha tôi, một doanh nhân có tiếng ở đất Hàng Châu (Trung Quốc) với gần 50 năm lăn lộn trên thương trường, đã nhiều lần trò chuyện với anh em tôi về nghệ thuật kết giao. Ông bảo rằng, gặp được người tử tế, xứng đáng để gắn bó, có thể giúp cuộc sống của mình tiến bộ, lạc quan với nhiều niềm vui và triển vọng.

1. Người trông trẻ trung hơn tuổi thật

Trẻ trung mà chúng ta đang nói đến ở đây không ám chỉ những người dựa vào sắc đẹp hay chăm sóc da để duy trì bản thân, mà đề cập đến những người vốn trông rất trẻ trung. Có những yếu tố nào khiến con người trông trẻ trung hơn tuổi thật của mình?

Thứ nhất là tâm thái, đây là một điểm vô cùng quan trọng. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Maslow cho rằng tâm lý ảnh hưởng đến thái độ của cá nhân đối với mọi việc, thái độ sẽ ảnh hưởng đến thói quen của một người, khi thói quen của một người thay đổi thì tính cách cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến cả sự thay đổi trong cuộc sống. Nói cách khác, tâm thái của một người, tốt hay xấu, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó.

Do đó, nếu một người trông trẻ hơn so với tuổi thực của mình, điều đó có nghĩa là tâm lý của anh ta có xu hướng tốt hơn so với những người cùng lứa tuổi. Và khi bạn kết giao với những người có tâm lý tốt hơn này, bạn sẽ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi họ và trở thành một người lạc quan hơn.

Cổ nhân thực tế cũng đã nhận thức được điều này từ lâu. Cuốn sách Y học cổ điển Trung Quốc "Hoàng đế nội kinh" đề cập rằng con người có "lục phủ ngũ tạng", và ngũ tạng này phụ trách các cảm xúc khác nhau của con người: tức giận làm tổn thương gan, vui vẻ làm tổn thương trái tim, suy nghĩ làm tổn thương lá lách, buồn bã hại phổi, sợ hãi hại thận.

Người xưa cho rằng, nếu cảm xúc của một người thay đổi vượt quá tốc độ bình thường, thì dù là vui mừng, cũng sẽ gây ra một số tác hại cho cơ thể.

Vì vậy, muốn chăm sóc cơ thể tốt thì phải giữ được tâm thái thanh thản, và những người có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với những người cùng trang lứa đều như vậy.

Áp lực xã hội hiện nay tương đối lớn, có người vì mưu sinh mà kiệt quê, có người không chịu nổi áp lực mà mắc các bệnh tâm lý.

Thực ra những người có tâm thái tốt cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ đó, nhưng họ sẽ không đắm chìm vào tiêu cực như những người khác, tiền hết thì có thể kiếm tiếp, ngoài chuyện sống chết ra, mọi chuyện đều chỉ là chuyện nhỏ.

Trang Tử, một triết gia nổi tiếng cũng là một người xem nhẹ sự sống và cái chết. Khi vợ qua đời, trong khi mọi người ai nấy đều thương tiếc khóc lóc, ông thản nhiên tiếp nhận sự thật này; ngay cả khi bản thân đối mặt với tử thần, ông cũng không hề hoang mang, từ chối mong muốn hậu táng của các đệ tử.

Trên thực tế, triết lý của Trang Tử là nói với mọi người rằng mọi thứ trên đời thực ra đều không có gì to tát, và mọi người không nên bị năng lượng tiêu cực của mình giam giữ.

Mặc dù đây là thời đại của những ham muốn vật chất, nhưng điều chúng ta cần làm nên là làm chủ những thứ vật chất thay vì bị chúng điều khiển.

Vì vậy, hãy kết giao nhiều hơn với những người lạc quan. Thái độ sống tích cực của họ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, và để chúng ta học cách đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống với một tâm thế bình thản hơn.

2. Người biết cách ở một mình

Nhìn chung, xã hội hiện nay vẫn là một xã hội chủ trương hướng ngoại. Người ta thường tin rằng tính cách hướng ngoại có nhiều sức mạnh hơn.

Vì vậy nhiều người luôn khuyến khích mọi người ra ngoài giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, giao tiếp với những người xung quanh nhiều hơn. Nhưng thực tế có thể không như mọi người vẫn hay nghĩ.

Người hướng ngoại có điểm mạnh của người hướng ngoại, người hướng nội có điểm mạnh của người hướng nội, và mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình.

Nước Mỹ đã từng tiến hành thống kê về hai tính cách này và họ phát hiện ra rằng tỷ lệ giữa người hướng nội và người hướng ngoại là 1:1. Nói cách khác, về cơ bản, số người hướng nội bằng số người hướng ngoại.

Qua nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng những người hướng ngoại thường có được năng lượng bằng cách giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong khi đối với những người hướng nội, họ thường tin rằng thế giới bên ngoài là mối đe dọa đối với mình, vì vậy ở một mình là cách để họ lấy lại năng lượng.

Tất nhiên, nói vậy không phải là để thổi phồng tính hướng nội, điều muốn truyền tải ở đây là, ở một mình hay giao tiếp xã hội, cũng đều có thể đem lại năng lượng cho chúng ta.

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu hành vi xã hội và phát hiện ra rằng giao tiếp xã hội quá mức có thể khiến mọi người dễ bị lo lắng. Và ở một mình là một sự lựa chọn, nó không phải là sự trốn tránh giao tiếp xã hội, mà là hành động khám phá sâu vào bên trong.

Các nhà tâm lý học tin rằng những người thích ở một mình thường có ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân. So với thế giới bên ngoài, họ có xu hướng tập trung vào bản thân nhiều hơn, họ tự phản ánh và nhìn nhận bản thân tốt hơn. Vì vậy, những người thích ở một mình thường có xu hướng không quan tâm đến đánh giá của thế giới bên ngoài, cũng không thích quan tâm chuyện thị phi của người khác.

Thêm vào đó, ở một mình là một cơ hội tuyệt vời để làm giàu cho bản thân. Tự cổ chí kim, những người muốn làm nên việc lớn đều phải học cách chịu đựng sự cô đơn.

Mỗi nhà khoa học, nhà sử học, nhà văn trên đời này đều cần phải dày công nghiên cứu, học tập, chỉ khi chịu đựng được sự cô đơn, họ mới có thể ngồi vào chiếc ghế học giả có phần nhàm chán này.

Vì vậy, hãy kết bạn với những người thích ở một mình. Họ có thể không đưa ta ra ngoài để ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc, cũng không mang lại cho ta những lợi ích thiết thực, nhưng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ họ, cảm nhận được sức mạnh của sự cô đơn, đồng thời học được tính kiên nhẫn và bền bỉ.