Người có ví tiền dày thường sở hữu 3 "điểm vàng" này: May mắn tự tìm đến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Một sự thật mà nhiều người vẫn thường công nhận đó là: Một người giàu lên vì trúng số thì sau cùng họ cũng sẽ trở về vạch xuất phát. Bởi miếng bánh ngon không được phát miễn phí.



‎Trong khi đó, những người giàu lên bằng chính nỗ lực của bản thân thì dù có mất tất cả họ vẫn có thể làm lại. Ông trùm dầu mỏ Rockefeller từng nói: "Dù có lột sạch quần áo của tôi và ném vào sa mạc Sahara. Với 2 điều kiện thời gian và một đoàn lữ hành đi qua, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ trở thành một triệu phú mới".

Khi nói câu này có người cho rằng ông khoác lác. Bởi họ cho rằng nếu có thể trở thành triệu phú theo cách này thì đường phố chẳng phải toàn người giàu sao. Thực tế không ít doanh nhân trên thế giới phải đối diện với phá sản. Nhưng họ vẫn có thể vươn vai đứng dậy và ngày càng lớn mạnh.

Bởi lẽ người làm giàu bằng chính sức lực của mình, dù có mất đi tiền bạc, họ cũng không để đánh mất 3 điều dưới đây giúp bản thân trở nên giàu có. Đây cũng là yếu tố quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng.

Mối quan hệ

Theo Chris Hogan, tác giả của cuốn "Everyday Millionaire: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth - and How You Can Too", bạn không thể trở nên giàu có nếu không có ai đó giúp đỡ.

Ông đã làm việc với nhóm nghiên cứu của Dave Ramsey để khảo sát hơn 10.000 triệu phú ở Hoa Kỳ (với giá trị tài sản ròng ít nhất 1 triệu USD). Cuộc khảo sát này phát hiện tất cả người giàu có đều duy trì mối quan hệ với 4 kiểu người để đạt được vị trí triệu phú.

Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, đó là một huấn luyện viên. Chris Hogan tin rằng các huấn luyện viên thể thao, kinh doanh và tài chính mà ông có trong suốt cuộc đời của mình đã góp phần tạo nên con người của chính ông.

Trong nghiên cứu của Chris Hogan, 86% triệu phú cho biết họ luôn tích cực nhận lời khuyên từ những người cố vấn. Suzanne Bates, CEO của Bates Communications cho rằng, tất cả các nhà lãnh đạo thành công đều có một cố vấn kiểu này và điều đó giúp họ phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp.

Một người luôn tin tưởng và động viên dù bạn gặp chuyện gì đi chăng nữa là cần thiết trên hành trình xây dựng sự giàu có. Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg từng đề cập rằng, trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng cần có một đối tác hoặc hệ thống hỗ trợ tốt để có thể phát triển mạnh mẽ.

"Bạn không thể mơ trở thành triệu phú 24/7 được". Những người bạn thực thụ không chỉ nhắc chúng ta kiếm tiền, phải trở nên giàu có, phải tích lũy tài sản… mà họ còn nhắc cho chúng ta biết bản thân mình là ai và đến từ đâu.

William D. Danko - đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "The Millionaire Next Door" từng nói rằng những người xây dựng được các mối quan hệ bền vững như nắm được vàng trong tay. Biết tạo dựng và nắm giữ nó, bạn có thể bước vào thế giới những người giàu có một cách dễ dàng.

Khả năng học hỏi

Trong cuốn sách "Nghiên cứu thói quen của người giàu" của Tom Corley, tác giả cho rằng những người giàu có luôn dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Đối với họ, đọc sách là một công việc. Và đó là công việc cần thiết nếu bạn muốn làm giàu.

Ảnh minh hoạ

Người giàu đọc sách vì họ biết rằng tri thức có thể được tận dụng để đạt được sự giàu có. Càng biết nhiều về các lĩnh vực, nghề nghiệp hay các ngành kinh doanh, bạn càng có giá trị đối với những người bạn phục vụ hay những người trong lĩnh vực làm việc của mình.

Dù là bất kỳ ai, nếu muốn theo kịp sự phát triển của thời đại, bạn buộc phải học tập. Ngay cả khi có những thành tích nhất định trong tay, không có nghĩa là được phép dừng lại.

Một chút lười biếng cũng có thể khiến bạn bị tụt xa với mọi người, nhất là trong thời đại hiện nay. Trau dồi kỹ năng và tri thức luôn là điều vô cùng cần thiết và hữu ích.

Tư duy chủ động

Những người có nhiều tiền bạc và giàu có thường dành phần lớn thời gian của mình trong vai trò nhà cung cấp hơn là người tiêu dùng. Để kiếm được nhiều tiền, bạn phải hiểu người dùng của mình là ai và bạn có thể giải quyết vấn đề gì. Nếu đi lại bất tiện, bạn có thể kiếm tiền từ lĩnh vực này bằng cách phát triển gọi xe công nghệ thay vì taxi truyền thống.

Trước đây, một phóng viên đã hỏi Wang Xing, người sáng lập Meituan: "Công ty của ông đang chiếm lĩnh ở tất cả các ngành nghề, từ giao đồ ăn, đặt xe đi công tác đến gọi taxi năng lực của ông có giới hạn không?".

Trước câu hỏi này Wang Xing đáp: "Miễn là biết rõ đang phục vụ ai và phục vụ cái gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục thử ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau".

Trên thực tế người thành công có tư duy chủ động để tìm ra những "điểm đau" của cuộc sống từ đó kiếm tiền từ giải pháp họ đưa ra.