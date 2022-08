Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 2/9, các bến xe Hà Nội chưa bị quá tải

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ từ 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 31/8, người dân bắt đầu đổ ra tại các bến xe ở Hà Nội để về quê sớm.

Tại bến xe Nước Ngầm, người dân đã tập trung đông đúc tại sảnh chờ mua vé ngay từ sáng.

Tại các quầy bán vé luôn có đông người xếp hàng chờ mua vé.

Bến xe Nước Ngầm với các tuyến xe đường dài vào các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Người dân tranh thủ về từ sớm để tiết kiệm thời gian và được nghỉ ngơi bên gia đình lâu hơn.

Lực lượng soát vé kiểm tra vé của hành khách trước khi xuống bãi để lên xe.

Dù khá đông nhưng theo đại diện bến xe, lượng khách vẫn không nhiều như những năm trước dịch.

Trong khi đó, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách đến bến sáng 31/8 lại không nhiều.

Chưa thấy xuất hiện có tình trạng khách phải xếp hàng mua vé hay xúm đông để lên xe.

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, dịp nghỉ lễ 2/9 này, đơn vị đã dự kiến lượng khách đến bến sẽ tăng đột biến từ ngày 31/8-1/9, vì thế cũng tăng cường khoảng 100 lượt xe/ngày. Thế nhưng so với các năm trước dịch, tại thời điểm hiện tại khách về bến chưa đông.

“Như thời điểm này mọi năm trước dịch là đã vào giờ cao điểm của bến xe, tuy nhiên đến trưa 31/8 khách đến bến xe vắng. Bình quân xe xuất bến từ sáng đến giờ chưa được 10 khách/xe. Sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, đến nay dịch vụ vận tải hành khách mới chỉ khôi phục được khoảng 50%, riêng lượng hành khách tới bến thì chỉ đạt khoảng 20%”, ông Thành cho hay.

Mặc dù đã đến giờ xuất bến, nhưng nhiều phương tiện vẫn chưa có đủ khách. Nhiều tài xế sốt sắng tìm khách.

Giá xăng cao, lượng khách ít khiến nhiều nhà xe phải huy động người nhà làm phụ xe hoặc chủ xe kiêm luôn lái chính và phụ xe để tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Văn Luận, chủ nhà xe Luận Hường cho biết, sau 2 năm dịch bệnh, bây giờ mới là thời điểm các nhà xe tạm hồi phục. Thế nhưng mặc dù đã cận ngày lễ, lượng khách đến bến còn kém rất nhiều so với các năm trước dịch.

Sắp đến giờ xe lăn bánh, lượng khách lấp đầy chưa đến 50% là may mắn đối với nhà xe.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ chuẩn bị gần 600 phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Cùng với đó, đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất và số chuyến xe buýt để phục vụ kịp thời khách đến bến đi vào nội đô.

Dịp này đơn vị cũng yêu cầu các bến xe tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tăng giá vé sai quy định của các nhà xe; không để các hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định.

Đặc biệt phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn và cấm xuất bến đối với các trường hợp xe vận chuyển hàng cấm, chở quá tải; lái phụ xe sử dụng chất kích thích hay không có đủ giấy tờ, giấy phép lái xe phù hợp./.

