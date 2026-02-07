Người dân Cần Thơ vừa đón tin vui từ tỷ phú Trần Bá Dương

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Công an thành phố Cần Thơ - Chung tay vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc Nhân dân" vừa được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Tại sự kiện, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã trao biểu trưng hỗ trợ 1.000 căn nhà cho Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch, mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Việc hỗ trợ nhằm giúp các gia đình có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết Công an TP Cần Thơ thời gian qua đã vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiều hoạt động chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị sẽ phối hợp với địa phương và Mặt trận Tổ quốc để xét chọn đối tượng thụ hưởng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời huy động thêm nguồn lực để các gia đình sớm có mái ấm ổn định.

Chương trình trao tặng 1.000 căn nhà là hoạt động an sinh xã hội do Công an TP Cần Thơ vận động với sự đồng hành của doanh nghiệp, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống của các hộ khó khăn và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trên địa bàn.

Kỳ Thư