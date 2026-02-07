Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Cần Thơ vừa đón tin vui từ tỷ phú Trần Bá Dương

07-02-2026 - 18:10 PM | Doanh nghiệp

Người dân Cần Thơ vừa đón tin vui từ tỷ phú Trần Bá Dương

Đây là chương trình hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Công an thành phố Cần Thơ - Chung tay vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc Nhân dân" vừa được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). 

Tại sự kiện, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã trao biểu trưng hỗ trợ 1.000 căn nhà cho Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch, mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Việc hỗ trợ nhằm giúp các gia đình có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết Công an TP Cần Thơ thời gian qua đã vận động nguồn lực xã hội hóa để triển khai nhiều hoạt động chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị sẽ phối hợp với địa phương và Mặt trận Tổ quốc để xét chọn đối tượng thụ hưởng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời huy động thêm nguồn lực để các gia đình sớm có mái ấm ổn định.

Chương trình trao tặng 1.000 căn nhà là hoạt động an sinh xã hội do Công an TP Cần Thơ vận động với sự đồng hành của doanh nghiệp, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống của các hộ khó khăn và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trên địa bàn.

Kỳ Thư

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
thaco, Cần Thơ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cứ 100 đồng tài sản, Nông nghiệp Hòa Phát thu về 34 đồng lãi, hiệu suất "không đối thủ" khiến Dabaco và BAF phải hít khói

Cứ 100 đồng tài sản, Nông nghiệp Hòa Phát thu về 34 đồng lãi, hiệu suất "không đối thủ" khiến Dabaco và BAF phải hít khói Nổi bật

Nhà đầu tư lưu ý: Miễn thuế TNCN 100% khi nắm giữ loại tài sản này từ 1/7/2026

Nhà đầu tư lưu ý: Miễn thuế TNCN 100% khi nắm giữ loại tài sản này từ 1/7/2026 Nổi bật

Đà Nẵng tuyển nhân sự điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế: Tiêu chuẩn ra sao?

Đà Nẵng tuyển nhân sự điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế: Tiêu chuẩn ra sao?

12:16 , 07/02/2026
Lãnh đạo May Sông Hồng không mua hết 1,2 triệu cổ phiếu MSH như đăng ký

Lãnh đạo May Sông Hồng không mua hết 1,2 triệu cổ phiếu MSH như đăng ký

11:39 , 07/02/2026
Hàng loạt doanh nghiệp ở Tuyên Quang nợ thuế “khủng”

Hàng loạt doanh nghiệp ở Tuyên Quang nợ thuế “khủng”

10:40 , 07/02/2026
Gelex chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Gelex chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

10:37 , 07/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên