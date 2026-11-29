Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin được nhiều người Việt sử dụng, phục vụ nhu cầu liên lạc, trao đổi công việc và kết nối với người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, sự phổ biến của nền tảng này cũng khiến tài khoản Zalo trở thành mục tiêu bị các đối tượng xấu nhắm đến.

Đáng chú ý, thủ đoạn chiếm quyền tài khoản kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo hình ảnh, giọng nói người quen nhằm lừa vay tiền, yêu cầu chuyển khoản đang ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng mất tiền.

Theo cảnh báo của Công an xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang, các đối tượng lừa đảo thường gửi đường link với nội dung bình chọn, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực tài khoản để dụ người dùng truy cập. Khi làm theo hướng dẫn, người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo.

Các đối tượng lừa đảo thường gửi đường link với nội dung bình chọn, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực tài khoản để dụ người dùng truy cập. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng thường khai thác danh bạ và lịch sử trò chuyện để nhắn tin cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân. Nội dung tin nhắn thường là những lời đề nghị vay tiền, nhờ chuyển khoản hoặc thanh toán hộ với lý do cần xử lý gấp, khiến người nhận dễ mất cảnh giác và làm theo.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể sử dụng công nghệ Deepfake, DeepVoice để tạo hình ảnh, giọng nói hoặc cuộc gọi video giả mạo người quen. Bằng cách tái tạo đặc điểm khuôn mặt và giọng nói, chúng tìm cách tạo cảm giác chân thực, khiến nạn nhân tin rằng đang trực tiếp trao đổi với người thân, bạn bè.

Trong các cuộc gọi giả mạo, đối tượng thường đưa ra những tình huống khẩn cấp như gặp sự cố, cần tiền ngay hoặc không thể liên lạc bằng cách khác, qua đó gây áp lực tâm lý và thúc giục người nhận chuyển khoản nhanh chóng.

Một số dấu hiệu có thể nhận biết cuộc gọi giả mạo bằng AI gồm khuôn mặt, biểu cảm thiếu tự nhiên, khẩu hình không khớp với âm thanh hoặc cuộc gọi bất ngờ bị ngắt khi người nhận đặt câu hỏi. Tuy nhiên, các dấu hiệu này không phải căn cứ tuyệt đối để xác định cuộc gọi thật hay giả. Người dân cần chủ động xác minh bằng phương thức độc lập trước khi thực hiện giao dịch.

Để phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo, Công an xã Vĩnh Hanh khuyến cáo người dân không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu và mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời nên bật tính năng xác thực hai lớp để tăng cường bảo vệ tài khoản Zalo.

Khi nhận được tin nhắn vay tiền hoặc đề nghị chuyển khoản từ người quen, người dân cần gọi trực tiếp vào số điện thoại đã lưu để xác minh hoặc sử dụng câu hỏi riêng chỉ hai bên biết. Tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào tin nhắn, hình ảnh hay giọng nói trong cuộc gọi.

Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị chiếm quyền hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin giao dịch và các bằng chứng liên quan; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Công an xã Vĩnh Hanh nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, tài khoản, hình ảnh và giọng nói quen thuộc đều có thể bị giả mạo. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch, tránh để sự tin tưởng vào người quen trở thành kẽ hở cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.