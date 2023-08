Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc nhà máy thủy điện Trị An cho biết: Năm nay mưa nhiều, lượng nước từ đầu nguồn đổ về hồ Trị An nhiều và nhanh hơn mọi năm. Tháng 5 vừa qua, mực nước hồ đã tiệm cận mực nước chết (50m). Hiện nay, lưu lượng nước từ đầu nguồn về hồ đạt mức 2.000m3/s. Nếu mực nước hồ Trị An đạt đến mức 60,8m, nhà máy sẽ điều tiết xả lũ về hạ lưu.