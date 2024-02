Người dân Long An thu nhập bình quân 4.000 USD/năm

Ngày 19/2, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện các hiệp hội, hội và doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn năm 2024. Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An - đã đến tham dự buổi họp mặt và trao lì xì (mừng tuổi) đầu năm cho đại diện các hiệp hội, hội và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đánh giá, tình hình kinh tế năm 2023 còn khó khăn hơn cả năm 2022.

Theo ông Được, biến động khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Long An nói riêng.

"Chính trong hoàn cảnh “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, với sự đổi mới trong tư duy nhận thức và hành động, hàng loạt các giải pháp được tiến hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Long An đã cùng cả nước “vượt qua cơn gió ngược”, thành công toàn diện trên các lĩnh vực" - Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An - phát biểu.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Long An chia sẻ về những thành tựu ấn tượng địa phương đã đạt được trong năm 2023. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô kinh tế của Long An đứng thứ 13 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng (tương đương 4.000 USD).

Ngoài ra, thu ngân sách năm 2023 của Long An đạt 21.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 65 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới hơn 56.000 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Các dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới đạt gần 600 triệu USD , tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, trong năm 2023, nhiều sự kiện nổi bật được tổ chức. Nhiều công trình giao thông quan trọng của quốc gia và của tỉnh được khởi công, đưa Long An trở thành một “đại công trường”. Đặc biệt, Long An tập trung chăm lo tốt đời sống nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong dịp Tết vừa qua, các doanh nghiệp đã quan tâm đóng góp, chăm lo cho công tác an sinh xã hội , hỗ trợ đời sống cho người nghèo, công nhân gặp khó khăn, người lao động bị mất việc hoặc bị giảm việc, giảm giờ làm...với tổng kinh phí chăm lo đạt gần 100 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao gửi những kỳ vọng đến lãnh đạo tỉnh Long An.

“Trong thời gian tới, tôi rất mong cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư tăng năng suất lao động, chuyển đổi số, đóng góp cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Từ đó, các doanh nghiệp có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của quê hương Long An” - ông Được bày tỏ.