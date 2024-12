Người dân miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông

Miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đã chính thức bước vào giai đoạn rét nhất của mùa đông, thường được gọi là chính đông. Đây là thời điểm mà không khí lạnh mang đến những đợt rét đậm, rét hại đặc trưng.

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, thời tiết hôm nay đánh dấu mức nhiệt thấp nhất từ đầu đông đến nay, với nhiệt độ khoảng 20 độ C kèm theo mưa lất phất và gió lạnh. Nhiều người dân Thủ đô đã phải tạm biệt những chiếc áo cộc tay và ra đường với áo khoác dày, khăn quàng ấm.

Chị Phạm Thị Hải, một người dân ở quận Đống Đa, chia sẻ rằng cảm giác rét thực sự đã trở lại sau nhiều tuần thời tiết ấm áp bất thường. Tương tự, chị Lê Thanh Vi ở quận Hoàn Kiếm nhận xét, bầu trời Hà Nội hôm nay âm u hơn, đậm chất mùa đông.

Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sáng cuối tuần nay cũng vắng vẻ hơn, phần nào do cái lạnh đột ngột. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy thời tiết này khá dễ chịu cho các hoạt động ngoài trời. Đối với những du khách trẻ đến từ miền Trung, đặc biệt là Huế, mùa đông Hà Nội có những nét độc đáo riêng. Em Lê Nguyễn Thủy Nhi, một du khách từ Thừa Thiên Huế, nhận xét: "Rét Hà Nội không buốt như ở Huế, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và lạ lẫm."

Như mọi năm, tháng 12 thường mang đến những đợt gió lạnh mạnh, báo hiệu mùa đông thực sự đã hiện diện trên mảnh đất Thủ đô.

Lạng Sơn chủ động ứng phó với đợt rét đầu mùa

Sáng nay, tại thành phố Lạng Sơn, nhiệt độ giảm sâu xuống chỉ còn 15 độ C, kèm theo gió mạnh và mưa lất phất. Đây là đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay tại khu vực miền núi này. Người dân đã nhanh chóng thích nghi với thời tiết lạnh giá khi mang ra sử dụng những bộ quần áo chống rét từ mùa đông năm trước.

Không chỉ đối phó với cái rét trong sinh hoạt, người dân Lạng Sơn còn tích cực bảo vệ cây trồng và gia súc trước thời tiết khắc nghiệt. Trên các cánh đồng, từ sáng sớm, người dân đã tranh thủ kiểm tra và thực hiện các biện pháp chống rét cho rau màu. Ông Hoàng Văn Bang, sống tại phường Đông Kinh, cho biết: "Rét này tôi ra bón phân cho rau để rau phát triển tốt hơn."

Đối với chăn nuôi, người dân đã chủ động nhốt trâu bò trong chuồng và sử dụng thức ăn dự trữ để đảm bảo sức khỏe cho gia súc. Bà Vy Thị Xóp, sống tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, cho hay: "Hôm nay trời lạnh, tôi không thả trâu ra ngoài, mà lấy rơm và nước cho nó ăn trong chuồng."

Với địa phương vùng núi như Lạng Sơn, Các ngành chức năng cùng với người dân đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo người dân ứng phó với đợt rét này và cả mùa đông khắc nghiệt tới đây, nhằm giảm thiểu thiệt hại do giá rét gây ra.

Bắc Bộ sẽ rét đậm rét hại vào cuối tháng 12

Tháng 12 miền bắc bước vào giai đoạn chính đông, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đợt không khí lạnh về gây rét, và thậm chí là rét đậm, rét hại.

Ngay sau đợt rét đang diễn ra ở Bắc Bộ thì dự kiến khoảng thứ Năm tuần sau, ngày 12/12 lại có không khí lạnh bổ sung xuống gây rét trở lại cho toàn miền.

Giai đoạn cuối tháng 12 sẽ có thêm 2-3 đợt không khí lạnh nữa tràn xuống và càng về cuối tháng, cường độ sẽ càng mạnh hơn. Vì vậy rất có khả năng sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên cho Bắc Bộ quanh dịp Giáng Sinh. Điều này vẫn khá phù hợp với quy luật khí hậu hàng năm.

Thường các đợt rét đậm, rét hại giai đoạn này ít mưa và khô nên có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở các vùng núi cao.

Rét đậm là một dạng thời tiết xảy ra khi nhiệt độ trung bình trong ngày dao động dưới 15 độ C. Còn rét hại được xem là một loại thiên tai xảy ra do có sự bất thường khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 13 độ C, nền nhiệt thấp này kéo dài nhiều ngày sẽ gây thiệt hại và ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân.

Thống kê trong những năm qua, đợt rét kéo dài kỷ lục nhất 38 ngày vào năm 2008, đã khiến hơn 200.000 con gia súc bị chết. Năm 2022 đợt rét hại kỷ lục 40 năm mới có, nhiều vùng núi cao phía Bắc xuất hiện băng giá cũng đã khiến gần 8000 con gia súc bị chết rét. Hay gần đây nhất, vào đầu năm nay, dù không phải giá rét kỷ lục nhưng cũng đã có hơn 1.000 con gia súc bị chết rét.