Người dân một thị trấn ở Mỹ lâm vào cảnh thiếu nước đến nỗi không đủ để đánh răng, lý do là gì?

Đó là một buổi tối cuối hè, một thị trấn đánh cá ở Louisiana, Mỹ, nơi Katie Mazarac và đứa con 18 tháng tuổi đang phải đối mặt với vấn đề nước trong nhiều tháng. Nước mặn từ đại dương đã tràn vào sông Mississippi kể từ tháng 6 năm ngoái, khiến nước ở thị trấn không thể uống được. Có thời điểm, Mazarac đã phải tắm cho con gái mình trong một chiếc túi có thể tái sử dụng và sử dụng hàng lít nước đóng chai.

​Đến tháng 8, Mazarac đã quen với dòng nước mặn chảy ra từ vòi nhà mình. Nhưng đêm đó, cô mở vòi bồn tắm và hầu như không có nước chảy ra. “Tôi gọi cho mẹ vì nghĩ có lẽ đường nước trong nhà tôi bị hỏng,” cô nói.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân, và sự cố này không chỉ xảy ra với nhà của cô. Dường như toàn bộ thị trấn Venice, Louisiana đang phải đối mặt với tình trạng áp suất nước yếu.

Mazarac cho biết tình trạng này đã xảy ra ít nhất năm lần trước tháng 10 năm ngoái. Mất nước đột ngột đã làm gián đoạn cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh tại giáo xứ Plaquemines – một cộng đồng ven biển ở cửa sông Mississippi. Lãnh đạo địa phương yêu cầu người dân sử dụng ít nước hơn bất cứ khi nào có thể.

Nhưng trong thời gian đó, một gã khổng lồ dầu khí vẫn tiếp tục hút hàng triệu lít nước từ nguồn cung cấp nước của thành phố để xây dựng một trong những dự án nhiên liệu hóa thạch lớn nhất đất nước.

Theo tờ The Guardian, trong một số tháng từ tháng 5 đến tháng 10/2023, Venture Global – nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu của Mỹ, đã sử dụng tới 1/4 tổng lượng nước ở thị trấn của Mazarac.

Venture Global đang trên đà cạnh tranh với Qatar với tư cách là một trong những nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới. Công ty đang xây dựng một trạm xuất khẩu LNG với vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, trị giá hàng tỷ đô la, ở giáo xứ Plaquemines. Trong bối cảnh bùng nổ nhu cầu LNG, Venture Global đang định vị mình là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu đất nước.

Việc xây dựng trạm xuất khẩu LNG, rộng 225 ha, bắt đầu vào năm 2021. Dự án được tiến hành dưới sự phê duyệt của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (Ferc) bất chấp việc một dự án kho cảng LNG khác của Venture Global ở Louisiana vướng phải hàng trăm vụ vi phạm giấy phép.

Jeff DiMarco, người đứng đầu bộ phận dịch vụ công Plaquemines, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 rằng nhu cầu nước của Plaquemines đang vượt quá nguồn cung. Ông nói thêm rằng nhà máy xử lý thượng nguồn đã hoạt động “ở công suất tối đa” và đang bị đẩy đến giới hạn.

Theo một báo cao do The Guardian đăng tải, việc xây dựng trạm LNG của Venture Global tiêu tốn rất nhiều nước, thậm chí còn cao hơn so với ước tính ban đầu của công ty. Vào tháng 10 năm ngoái, Venture Global đã sử dụng hơn 13,2 triệu lít, vượt quá mức sử dụng tối đa dự kiến ​379.000 lít nước mỗi ngày.

Rất có thể, quá trình xây dựng đã vượt qua tổng lượng nước tối đa 42 triệu lít mà công ty ước tính trong báo cáo tác động môi trường gửi đến Ferc. Trong giai đoạn tháng 5-10/2023, Venture Global đã sử dụng ít nhất 39 triệu lít nước.

Vào ngày 14/8/2023, chính quyền giáo xứ đã đưa ra “lời kêu gọi khẩn cấp” tới “tất cả người dân, yêu cầu họ hạn chế sử dụng nước và hoãn các hoạt động không thiết yếu cần đến nhiều nước. Cùng tháng đó, Venture Global đã sử dụng hơn 3,8 triệu lít nước, tương đương 13% lượng nước trong quận.

Derek Ditcharo, một công nhân ở bên cảng Buras, Louisiana, cho biết thậm chí nước còn không đủ để đánh răng vì áp suất nước thấp.

Đến tháng 10, giáo xứ đã sửa chữa một trong những nhà máy xử lý nước bị hư hỏng, giảm bớt áp lực lên nguồn cung nước. Nhưng khi cuộc khủng hoảng khí hậu gia tăng, tình trạng xâm nhập mặn được cho là sẽ ngày càng ảnh hưởng đến Plaquemines và các khu vực ven biển trên khắp đất nước, đồng thời khiến tình trạng hạn hán nghiêm trọng trở nên phổ biến hơn.

Tham khảo: The Guardian