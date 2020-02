Một người dân Nam Phi mới đây chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh một chiếc "xe lạ" và hỏi xem có ai biết đây là xe gì không. Không khó để nhận ra đây chính là chiếc VinFast Lux SA. Logo và tên xe không hề được nguỵ trang. "Xe thử nghiệm ở Cape Town. Có ai nhận ra là xe gì không," người này đặt câu hỏi trên trang cá nhân. Sau khi hình ảnh về chiếc xe được đăng tải, đã có một số người phản hồi. Điều khá ngạc nhiên là có những người nhận ra đây là xe VinFast. "Đây là những gì bạn nhận được khi người Đức (BMW) và người Ý (Pininfarina) kết hợp. Phải nói rằng nó có cảm giác như một chiếc X5 vậy," một người trả lời. "Hãng xe của Việt Nam VinFast," một người khác nhanh chóng nhận ra. "Google nói rằng VinFast là một hãng xe start-up của Việt Nam," một người nữa trả lời. Vài ngày sau, một người khác tại Nam Phi tiếp tục bắt gặp chính chiếc VinFast Lux SA đó đang nằm ở một bãi đỗ xe. Người này ngay lập tức nhận ra đây là chiếc xe đã từng được thấy chạy thử tại Cape Town bởi biển số giống hệt và đăng tải hình ảnh chụp được lên trang cá nhân, đồng thời tag tài khoản của VinFast vào.

Chiếc xe được bắt gặp tại Nam Phi là một chiếc Lux SA màu đen. Thoạt nhìn, chiếc xe này giống với bao chiếc Lux SA khác đang bán ở Việt Nam. Đuôi xe gắn logo Lux SA2.0 Turbo. Biển số là của Áo chứ không phải của Nam Phi. Trên xe gắn thêm những miếng dán với dòng chữ "Được chính phủ chấp thuận thử nghiệm ở tốc độ cao".



Tuy nhiên, nếu để ý kỹ phần đầu xe, có thể nhận thấy có một vài chi tiết khác biệt so với Lux SA2.0 thông thường, bao gồm lưới tản nhiệt dạng tổ ong và một hốc gió trên nắp ca-pô. Có người nhận định đây là phiên bản Lux V8 chạy thử nhưng gắn logo của Lux SA2.0. Lux V8 là phiên bản hiệu suất cao, từng được giới thiệu tại Việt Nam dưới dạng xe mẫu chứ chưa sản xuất thương mại. Mặc dù vậy, đó mới chỉ là dự đoán. Bộ vành, lốp hay ống xả đều giống với mẫu Lux SA2.0. Người có kinh nghiệm cho biết lý do phải làm hốc gió như vậy là bởi nhiệt độ ở Cape Town đạt tới ngưỡng 40 độ C nên động cơ cần giải nhiệt.

Đây không phải lần đầu tiên ô tô VinFast được bắt gặp tại nước ngoài. Trước đó, một số chiếc Lux A2.0 và Lux SA2.0 từng xuất hiện một số quốc gia châu Âu. Tất cả xe đều mang biển số của Áo.

VinFast có tham vọng bán xe ra thị trường quốc tế. Hãng từng cho chia sẻ về kế hoạch bán xe sang Nga và Mỹ. Vào tháng 4/2019, VinFast cho biết đang đăng ký bản quyền 2 mẫu sedan và SUV tại Nga. Đến tháng 12/2019, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chia sẻ với báo chí quốc tế về việc bỏ tiền túi 2 tỷ USD đầu tư phát triển xe điện để tiếp cận thị trường Mỹ. Trong động thái mới nhất, VinFast đã rục rịch mua lại thương hiệu Holden (thuộc GM) tại Úc và đã có trung tâm nghiên cứu tại thành phố Melbourne, hứa hẹn ngày ra mắt sản phẩm tại quốc gia này không còn xa.