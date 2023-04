Người đàn ông 40 tuổi tự ti vì xuất thân bỗng mãn nguyện với cuộc sống khi vô tình đọc cuốn sách

Mỗi người có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống của mình. Có người chấp nhận cuộc sống chậm rãi, vừa kiếm tiền vừa lo toan mọi thứ trong cuộc sống. Có người lại mong muốn kiếm nhiều tiền, sớm ổn định cuộc sống và có thể nghỉ hưu sớm. Dù quyết định ra sao, chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng với con đường mình đang đi, vui vẻ với những gì mình đang có thì chắc chắn cuộc sống này sẽ vô cùng quý giá.

Trên diễn đàn Toutiao xuất hiện 1 bài đăng kể về câu chuyện của người đàn ông 40 tuổi đang thu hút nhiều độc giả bàn luận. Ông khẳng định rằng mình đã đạt tới tự do tài chính ở tuổi 40 trong khi nhiều người vẫn đang miệt mài nỗ lực để “cán đích”.

Theo lời kể của người đàn ông, anh từng ghen tỵ với đám bạn cùng thời vì nhà họ khá giả, có điều kiện. Khi mới tốt nghiệp đại học, người đàn ông này lại cảm thấy mình thiệt thòi vì có người chẳng phải lo về công việc vẫn có lương cao hàng tháng, cuộc sống sung túc. 30 tuổi, anh ghen tỵ với những người lãnh đạo cấp cao vì họ quá thành đạt, giàu có. 40 tuổi, chứng kiến những người đạt tự do tài chính, sống sung sướng cả đời lại là điều khiến người đàn ông này chạnh lòng.

Tất cả cảm giác ấy bắt nguồn từ xuất thân bình thường của người đàn ông này. Sinh ra, lớn lên trong gia đình công nhân nên anh luôn cảm thấy thua thiệt, tự ti từ bé.

Người đàn ông này vẫn tự ti và so sánh bản thân với người khác cho đến khi anh vô tình đọc cuốn sách nói về tự do tài chính. Trong cuốn sách có viết: "Một người chỉ cần ở trong một nơi mười hai mét vuông để sống cũng được. Hãy làm điều gì đó bạn thích và kiếm một số tiền đủ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Bạn không cần phải ép mình tham dự một bữa tiệc mà bạn không thích. Khi bạn rảnh, hãy đọc sách, chạy bộ hoặc ngủ một giấc mà không có báo thức”.

Sau khi đọc những lời lẽ này, người đàn ông 40 tuổi chợt nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống là biết trân trọng chính mình. Chỉ cần bạn biết đâu là đủ, đâu là hài lòng, cuộc sống ắt sẽ dễ dàng và thú vị hơn.

Ham muốn của con người là vô tận, càng có nhiều lại càng mong cầu nhiều hơn. Nếu như cứ mãi mong cầu, cứ đánh giá thấp bản thân và ao ước tất cả những thứ vật chất mà người đời có được, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn.

Khi nhìn lại bản thân mình, người đàn ông nhận ra mình cũng đang ở trạng thái tự do tài chính. Người đàn ông 40 tuổi có 1 gia đình 3 thành viên, có căn nhà rộng 95m2 khá rộng rãi, thoải mái. Căn nhà của anh khá gần nơi làm việc, chỉ di chuyển khoảng 15 phút là tới. Anh có quỹ dự phòng những trường hợp khẩn cấp xảy ra với gia đình, đủ điều kiện đi du lịch 2 lần/năm với vợ con.

Nhiều người cho rằng quan điểm của người đàn ông này là hạ thấp giá trị của tự do tài chính. Thế nhưng thực chất tự do tài chính chỉ là có đủ tiền để chi trả cho nhu cầu cuộc sống như sinh hoạt cơ bản, giải trí, sở thích…

Tự do tài chính đôi khi là trạng thái tinh thần chứ không phải nằm ở tiền bạc. Trong quan điểm của nhiều người, tự do tài chính không phải là bạn có bao nhiêu tiền, điều quan trọng là bạn có thể đạt được " tự do tinh thần" ra sao. Trong cuộc sống chỉ cần thấy đủ, biết hài lòng với chính mình và cuộc sống ắt hẳn cũng là 1 loại hạnh phúc rồi.

Theo Toutiao