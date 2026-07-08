Người đàn ông đạp vào đầu, chửi bới cô gái sau va chạm, thêm 1 chi tiết gây bức xúc

Ngày hôm qua (7/7), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông khiến nhiều người theo dõi bức xúc. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, vào khoảng 9h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ ngồi phía trước chạy trên con hẻm của đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TPHCM).

Khi qua ngã tư giao nhau với con hẻm khác, xe của người này va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển. Sau va chạm, người đàn ông đã lao tới, đạp liên tiếp vào cùng đầu cô gái khi cô vẫn đang nằm dưới đường. Không dừng lại, người đàn ông còn tiếp tục chửi bới, dọa nạt.

Camera ghi lại vụ va chạm gây bức xúc.

Vài phút sau đó, người đàn ông mới quay lại chỗ xe máy đổ, để đỡ đứa trẻ dậy. Hành động này càng khiến dư luận bức xúc. Thay vì lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ, kiểm tra xem bé có gặp chấn thương gì không, thì người đàn ông lại quay sang hành hung cô gái trẻ.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ vụ việc.