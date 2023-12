Người đàn ông đột nhập tầng hầm nhà máy điện, lấy trộm 63 cục sắt, bán giá 40 nghìn đồng/kg, cảnh sát phát lệnh truy nã: Sự thật về đống "phế liệu" khiến toàn thành phố hoảng hốt

Năm 2002, một vụ án lạ xảy ra ở thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một người đàn ông vô gia cư thất nghiệp bị kết án 11 năm tù chỉ vì tội trộm 63 cục sắt từ tầng hầm của một nhà máy điện.

1. Kế hoạch trộm cắp

Người đàn ông vô gia cư này tên là Đường Sâm. Ông từng làm việc tại Nhà máy điện 502. Vốn chỉ định kiếm chút gỗ về dựng nhà, ông nhớ ra trong con mương xả nước cũ của nhà máy điện có một đống gỗ chưa hề được động tới. Ông ta nảy ra ý định, gọi Tạ Hiểu Dung và Đổng Tiểu Hạ cùng nhau chốt thời gian, chuẩn bị ra tay trộm lô gỗ này về nhà.

Nhưng khi chúng lẻn vào nhà máy điện lại thấy cửa tầng hầm đang mở, tâm địa tham lam nổi lên, ba người cầm đèn pin đi vào tầng hầm để xem trong đó có thứ gì quý giá có thể bán được hay không.

Đến tầng hầm, một đống "cục sắt" nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người.

Nghĩ rằng những “cục sắt” này bán cũng được chút tiền, chúng đã trộm toàn bộ “cục sắt” chuyển xuống cống, mấy ngày sau đó chờ cơ hội vận chuyển ra khỏi cống đem bán.

2. Nguồn gốc thực sự của “cục sắt”

Ba ngày sau, tin tức chấn động bất ngờ truyền đến từ nhà máy điện, 63 thỏi nhiên liệu Cobalt-60 được cất giữ dưới tầng hầm của nhà máy điện đã biến mất. Thì ra, thứ mà Đường Sâm và đồng bọn lấy trộm hoàn toàn không phải là "cục sắt" bình thường, mà là một chất phóng xạ cực mạnh, Cobalt-60.

Co-60 là đồng vị phóng xạ nhân tạo của Coban, có thể gây ung thư nếu bị phơi nhiễm. Đây là nguồn phát tia gamma, nên phơi nhiễm bên ngoài với một nguồn lớn Co-60 có thể gây bỏng da, hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính hoặc tử vong.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra làm rõ. Tin tức về vụ trộm cũng nhanh chóng lan truyền, nó gần như gây chấn động toàn thành phố và khiến mọi người đều hoảng sợ.

Vào thời điểm này, Đường Sâm và đồng bọn của mình đã bán một số “cục sắt” chỉ với giá 12 nhân dân tệ mỗi cân (khoảng 40.000 VNĐ) bán cho một nhà máy chế biến kim loại phế liệu ở địa phương. Sau khi hoàn tất giao dịch, họ mới biết tin về nguồn gốc thực sự của những “cục sắt” này, tuy nhiên lúc này đã quá muộn.

3. Kết cục thích đáng

Cảnh sát đã lần theo manh mối và tìm ra chúng. Ba tên trộm bị đưa ra trước công lý. Về số Cobalt bị lấy cắp, thật may nhân viên nhà máy điện phát hiện kịp thời và sự vào cuộc của cảnh sát, còn may mắn hơn nữa là bản thân Cobalt-60 đã được bảo vệ bằng lớp vỏ chì. Nếu không, thiệt hại mà vụ trộm này gây ra cho xã hội sẽ là không thể tưởng tượng được. Bởi vì nguy cơ bức xạ do chúng gây ra cho môi trường xung quanh không kém gì nguy cơ bức xạ sau một vụ nổ bom nguyên tử.

Xét đến việc Đường Sâm và những người khác đã lấy trộm Cobalt-60 thì nguy cơ gây hại đối với xã hội là rất lớn. Dù lúc đó họ không hề hay biết nhưng tòa án vẫn không thể tuyên án nhẹ cho họ. Cuối cùng, Đường Sâm, kẻ chủ mưu vụ án, bị kết án 11 năm tù, những người khác cũng bị kết án tù có thời hạn với thời hạn khác nhau.

Theo Toutiao