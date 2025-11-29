Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông gửi 35 tỷ vào tài khoản, 2 năm sau kiểm tra lại thì phát hiện số dư về 0: Ngân hàng chấp nhận bồi thường 39 tỷ

29-11-2025 - 15:00 PM | Smart Money

Người đàn ông gửi 35 tỷ vào tài khoản, 2 năm sau kiểm tra lại thì phát hiện số dư về 0: Ngân hàng chấp nhận bồi thường 39 tỷ

Vào năm 2020, một người đàn ông tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phát hiện 4,9 triệu dirham (tương đương 35 tỷ VND) gửi trong ngân hàng suốt hai năm đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng ngân hàng chấp thuận bồi thường cho ông 5,5 triệu dirham.

Gửi tiết kiệm ngân hàng luôn là cách phổ biến và an toàn nhất để người dân cất giữ tiền. Thế nhưng đôi khi tiền gửi ngân hàng lại đột nhiên “không cánh mà bay”, mà nguyên nhân phía sau thì muôn hình vạn trạng.

Theo truyền thông UAE đưa tin, người đàn ông này đến từ Ả Rập Saudi. Năm 2015, ông gửi 4,9 triệu dirham (tương đương 35 tỷ VND) vào một ngân hàng ở Dubai để chuẩn bị mua bất động sản. Tuy nhiên vì không tìm được dự án đầu tư ưng ý, khoản tiền này vẫn nằm trong ngân hàng và chưa được sử dụng.

Đến năm 2017, khi người đàn ông quay trở lại Dubai và đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, ông mới phát hiện số dư trong tài khoản của mình lại bằng không. Về việc này, ngân hàng không đưa ra được lời giải thích thuyết phục, vì vậy ông đã kiện ngân hàng ra tòa, yêu cầu bồi thường.

Qua điều tra của cảnh sát, hóa ra khoản tiền 4,9 triệu dirham này bị một nhân viên ngân hàng cấu kết với người ngoài đánh cắp. Người này đã sao chép thông tin nhận dạng của khách hàng, sau đó dẫn theo một người đàn ông có ngoại hình tương tự tới một chi nhánh khác của ngân hàng, lừa nhân viên giao dịch rút toàn bộ số tiền.

Ngân hàng cho biết, thời điểm đó khi nhân viên thu ngân yêu cầu kiểm tra bản gốc giấy tờ tùy thân của khách hàng, người nhân viên kia nói rằng mình đã kiểm tra rồi, không cần xác nhận lại nữa, và sau đó suôn sẻ mang hết số tiền đi.

Không lâu sau, cảnh sát đã bắt giữ cả hai. Họ bị buộc tội lừa đảo và lĩnh án 3 năm tù, sau khi mãn hạn sẽ bị trục xuất khỏi UAE. Người đàn ông yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại bao gồm cả lãi phát sinh. Sau khi tính toán, ngoài việc hoàn trả 4,9 triệu dirham tiền gửi, ngân hàng còn phải trả thêm 600.000 dirham tiền lãi, tổng cộng 5,5 triệu dirham (tương đương 39 tỷ VND).

Tòa án đã ra lệnh yêu cầu ngân hàng nhanh chóng chi trả khoản bồi thường này, đồng thời rà soát hệ thống và quy trình nội bộ để phát hiện các lỗ hổng khác nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.

Theo Toutiao﻿

Minh Thư

Nhịp sống thị trường

