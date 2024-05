Người đàn ông Hải Phòng đến ngân hàng chuyển khoản 350 triệu đồng, giao dịch viên từ chối vì một nghi vấn, lập tức báo công an!

Theo thông tin đăng tải trên Cổng tin tức thành phố Hải Phòng, ngày 21/5, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, giúp khách hàng giữ lại hàng trăm triệu đồng.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng



Trước đó, khoảng 1h30’ ngày 15/5, ông B.V.B. ở Thôn 2, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên đến NHCSXH huyện Thủy Nguyên yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm với tổng giá trị 350 triệu đồng để gửi cho con rể.

Sổ tiết kiệm này ông B đã gửi gần 1 năm, chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ lĩnh lãi. Trong quá trình giao dịch, nhân viên NHCSXH huyện Thủy Nguyên nhận thấy ông B.V.B có biểu hiện hồi hộp, lo lắng, bất an. Nghi ngờ có điều bất thường nên cán bộ ngân hàng đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Nhờ dấu hiệu bất thường trong giao dịch, ngân hàng đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng, giúp khách hàng giữ lại hàng trăm triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Qua xác minh, xác định tài khoản nhận tiền không phải là con rể của ông B, các giao dịch viên đã cố tình kéo dài thời gian làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời liên hệ với người thân của ông B.V.B để tìm hiểu thông tin. Sau khi được các giao dịch viên cũng như người thân giải thích, khuyên bảo, ông B.V.B mới tỉnh ra rằng bản thân mình bị lừa đảo.

Ông B.V.B cho biết trước đó ông nhận được cuộc gọi từ một số máy tự xưng là cán bộ công an, báo rằng sổ tiết kiệm ông đang gửi tại ngân hàng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn mà cơ quan công an đang điều tra. Đối tượng yêu cầu ông B phải chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm vào số tài khoản do chúng cung cấp để kiểm tra nguồn tiền.

Nếu không làm theo, ông B sẽ khó tránh khỏi vòng lao lý. Vì hoảng sợ nên ông B.V.B đã tìm đến ngân hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm để chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Các cán bộ, nhân viên NHCSXH huyện Thủy Nguyên sau đó đã tuyên truyền, giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo nêu trên nên ông B.V.B đã hiểu ra, không thực hiện tất toán, chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng "Công an" đòi chuyển tiền

Theo các cơ quan chức năng, thời gian qua nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ công an để thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn rất tinh vi.

Đặc biệt, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại phải giữ bí mật, không được chia sẻ hay tâm sự với người khác. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là công an đòi chuyển tiền.

Trường hợp bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa, người dân cần báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



https://kenh14.vn/nguoi-dan-ong-hai-phong-den-ngan-hang-chuyen-khoan-350-trieu-dong-giao-dich-vien-tu-choi-vi-mot-nghi-van-lap-tuc-bao-cong-an-2024052220032728.chn