Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông khoảng 72kg chưa rõ danh tính tử vong trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Theo Nguyễn Tiến | 25-04-2026 - 18:16 PM | Xã hội

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh), hiện đang xác minh danh tính

Ngày 25-4, Công an xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang xác minh danh tính và tìm thân nhân một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Bí ẩn cái chết của người đàn ông trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng năm 2026 - Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới tại bãi đất trong rừng phòng hộ, thuộc ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nam, cao khoảng 1,66 - 1,68 m, nặng khoảng 72 kg, mặc quần thể thao màu đen, không mặc áo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an xã Tân Hòa đề nghị ai là thân nhân nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương liên hệ để phối hợp xác minh, giải quyết. Mọi thông tin xin cung cấp qua số trực ban: 02763.750.421.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam sinh ở Đắk Lắk tông vào lề đường văng xuống cống, tử vong: Xuất hiện thêm nghi vấn

Nam sinh ở Đắk Lắk tông vào lề đường văng xuống cống, tử vong: Xuất hiện thêm nghi vấn Nổi bật

Hàng triệu người dùng lưu ý, Zalo chính thức chặn 1 tính năng này, ai cũng cần nắm rõ

Hàng triệu người dùng lưu ý, Zalo chính thức chặn 1 tính năng này, ai cũng cần nắm rõ Nổi bật

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

17:59 , 25/04/2026
Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984

Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984

17:36 , 25/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 25-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số hôm nay, 25-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

17:16 , 25/04/2026
Ra lệnh bắt khẩn cấp chủ cơ sở sản xuất Vũ Thị Dung SN 1963 và con trai

Ra lệnh bắt khẩn cấp chủ cơ sở sản xuất Vũ Thị Dung SN 1963 và con trai

15:59 , 25/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên