Người đàn ông ở Hà Nội được chuyển khoản 845 triệu đồng: Công an lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Linh San | 29-04-2026 - 16:15 PM | Smart Money

Công an hỗ trợ trao trả 845 triệu đồng chuyển nhầm

Thông qua việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người chuyển khoản nhầm.

Chiều 23/4/2026, anh Đinh Thế Toàn (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ nhận được số tiền 845 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Toàn đã chủ động đến trình báo tại Công an phường Hoàn Kiếm với mong muốn sớm tìm được chủ sở hữu để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Thông qua việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm là anh Nguyễn Đình K. (trú tại Thái Nguyên).

Chỉ một ngày sau, sáng 24/4/2026, tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, anh K. đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và hành động trung thực của người nhận tiền, anh K. đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hoàn Kiếm và cá nhân anh Đinh Thế Toàn.

Vụ việc không chỉ thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc xử lý tiền chuyển nhầm mà còn cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác xác minh, hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh nhanh chóng, chính xác.

Theo Công an thành phố Hà Nội﻿

Linh San

Trong tháng 5, ngân hàng sẽ "khóa" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này

Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám sát giao dịch chuyển khoản của người dân nếu có dấu hiệu sau

15:11 , 29/04/2026
Nâng cao kỹ năng số cho khách hàng trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên không gian mạng

Tin giả "thổi bay" 417 tỷ USD toàn cầu, Việt Nam mất 8.000 tỷ vì lừa đảo

Nên vay vàng trong dân hay khuyến khích người dân bán vàng?

