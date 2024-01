Theo Cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội, mới đây, công an xã Thái Hoà (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo với số tiền gần 300 triệu đồng.



Nạn nhân là anh Đào Văn Cường, chủ một cơ sở kinh doanh các thiết bị âm thanh trên địa bàn. Trước đó, ngày 03/01/2024, của anh Cường nhận được hợp đồng lớn giá trị gần 200 triệu đồng từ một khách hàng mới.

Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng mua thiết bị âm thanh, người này ngỏ ý nhờ anh Cường hỏi mua hộ 3 chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình. Nếu mua được giá thấp hơn 75 triệu đồng/ máy thì sẽ chia cho anh Cường 30% số tiền chênh lệch, đồng thời cung cấp một số điện thoại khác để anh Cường liên hệ hỏi mua máy bơm cao áp. Anh Cường được người bán máy bơm cao áp báo giá 65 triệu đồng/máy.

Sau khi thông báo lại, người này nhờ anh Cường đứng ra mua hộ để ăn chia tiền chênh lệch. Người này nhắn tin thông báo đã chuyển thành công số tiền 279.000.000 đồng bao gồm số tiền cọc mua thiết bị âm thanh và toàn bộ số tiền mua 03 máy bơm cao áp tới số tài khoản của anh Cường, kèm theo hình ảnh chuyển khoản thành công. Trong khi đó, người bán máy bơm cao áp cũng gọi điện, nhắn tin hối thúc anh Cường liên tục chuyển khoản tiền mua máy bơm cao áp cho người này.

Nhận thấy có vấn đề khi tài khoản chưa nhận được tiền, anh Cường đã thông báo tới công an xã Thái Hòa. Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng, kịp thời liên hệ, đề nghị anh Cường không làm theo yêu cầu của các đối tượng, hướng dẫn anh Cường xác minh các giao dịch ngân hàng, xác định hoàn toàn không có hoạt động giao dịch chuyển số tiền 279.000.000 đồng vào tài khoản của anh Cường. Công an xã Thái Hòa cũng giúp anh Cường nhận diện được 02 đối tượng trên là các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Công an xã Thái Hoà đã có thông báo về thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo. Cụ thể, đối tượng này sử dụng những từ ngữ chuyên môn trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, tạo dựng hình ảnh giả mạo trên các trang mạng xã hội. Sau đó, đối tượng này đưa ra các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công, hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hợp đồng giả mạo, sử dụng hệ thống nhiều người để giao tiếp với nạn nhân theo từng giai đoạn, liên tục hối thúc nạn nhân thực hiện các giao dịch, đưa ra các điều kiện tạo ra thu nhập hấp dẫn cho nạn nhân….

Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin đối với nạn nhân đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông, thận trọng trong việc giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với người lạ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình khi giao dịch với người khác, không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh. Khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.