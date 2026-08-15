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Người đàn ông thoát chết thần kỳ sau 10 giờ bơi trên biển

| | Sống

Bị sóng lớn cuốn ra cách bờ gần 7km, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bơi suốt 10 giờ giữa biển trước khi kiệt sức và may mắn tìm được đường vào bờ.

Chiều 15/8, lãnh đạo xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn vừa sống sót thần kỳ khi bơi 10 giờ đồng hồ trên biển.

Anh Nguyễn Văn Thanh (bìa trái) kể lại sự việc với mọi người sau 10 giờ bơi trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm) ra khu vực biển Đan Hải (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) để cào nghêu. Đến khoảng 6h, sau khi đưa số nghêu thu được lên bờ, anh Thanh quay trở lại biển tiếp tục công việc.

Thời điểm này, thủy triều dâng cao, sóng lớn bất ngờ đẩy anh Thanh ra xa. Dù cố gắng bơi ngược vào bờ, người đàn ông vẫn không thể vượt qua những con sóng mạnh.

Anh Thanh khát nước, kiệt sức sau 10 giờ bơi trên biển.

“Anh Thanh bị đẩy ra xa, cách bờ gần 7km. Trong quá trình bơi, anh phát hiện một số tàu cá ở phía xa nhưng cố gọi lớn vẫn không ai nghe thấy”, lãnh đạo xã Cổ Đạm cho biết.

Không còn cách nào khác, anh Thanh tiếp tục bơi trong nhiều giờ với hy vọng tìm được đường trở lại đất liền. Sau khoảng 10 giờ lênh đênh giữa biển, đến 16h cùng ngày, anh mới tiếp cận được bờ biển Đan Trường (xã Đan Hải).

Thời điểm vào bờ, anh Thanh đã khát nước, kiệt sức sau thời gian dài chống chọi với sóng biển. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa anh lên bờ nghỉ ngơi, uống nước và chăm sóc.

May mắn, sức khỏe anh Thanh sau đó ổn định và đã trở về nhà an toàn.

Được biết, anh Thanh đã có vợ và hai con. Hằng ngày, anh ra biển cào nghêu để kiếm sống, trang trải cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã Cổ Đạm đã đến thăm hỏi, động viên anh Thanh và gia đình.

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

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