Người đàn ông từng bị vợ cũ vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào hố rác hơn 10 năm trước giờ ra sao?

Một thợ đào Bitcoin thời kỳ đầu cho biết anh đã mất một gia tài trị giá hơn 700 triệu USD sau khi vợ anh này vô tình vứt một ổ cứng chứa 8.000 đồng Bitcoin vào bãi rác cách đây hơn một thập kỷ.

James Howells ở Newport, xứ Wales, đã yêu cầu hội đồng địa phương cho phép anh đào bới bãi rác để tìm ổ cứng đã bị vứt bỏ, nhưng cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Không chịu bỏ cuộc, hiệm Howells đã kiện Hội đồng thành phố Newport ra tòa, yêu cầu họ phải cho anh tiếp cận tài sản của mình hoặc giải quyết thiệt hại theo giá trị của tài sản vứt bỏ.

Howells, 39 tuổi, cho biết anh đã tự đào tiền số vào năm 2009, sau khi bị thu hút vào thế giới tiền số sau cuộc khủng hoảng tài chính một năm trước đó. Số Bitcoin đào được lưu trữ trên khóa riêng trong ổ cứng máy tính của Howells, được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc.

Năm 2013, Howells cho biết anh đã đặt ổ cứng đó vào một túi nhựa, sau đó vợ cũ của anh đã vô tình mang thẳng túi này đến bãi rác, vứt vào một thùng rác lớn.

Với mức giá Bitcoin ở mức cao nhất mọi thời đại là 99.037 USD tại thời điểm viết bài, chiếc ổ cứng được chôn giấu này có giá trị tiềm năng hơn 749 triệu USD.

"Vấn đề này sẽ không bao giờ biến mất. Đây sẽ luôn là một cuộc săn tìm kho báu", Howells nói với Fortune trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Kho báu ngày càng có giá trị hơn và điều đó sẽ không dừng lại".

Howells rất muốn lấy lại ổ cứng đến mức anh đã đề nghị Hội đồng thành phố Newport 25% giá trị của số Bitcoin có trong ổ cứng để chi cho các dự án cộng đồng để đổi lấy sự hợp tác.

Tuy nhiên, anh khẳng định hội đồng đã từ chối yêu cầu của Howells về việc đào bới bãi rác khoảng 10 lần.

Kết quả là, người đàn ông này đã giảm giá đề nghị xuống chia 10% giá trị ổ cứng và hiện cho biết anh sẵn sàng kiện đòi bồi thường nửa tỷ bảng Anh nếu không được cấp quyền tìm kiếm.

Howells cho biết thêm rằng vào ngày 3/12, nhóm luật sư của anh sẽ trình bày vụ việc của họ lên tòa án thương mại ở Cardiff, thủ đô xứ Wales.

Họ sẽ lập luận rằng Howells không chỉ có quyền sở hữu trí tuệ đối với ổ cứng này - vì anh là người khai thác những đồng tiền số này - mà còn có quyền sở hữu chung vì ông không tự nguyện giao vật thể này cho bãi rác do hội đồng quản lý.

Về phần mình, người phát ngôn của Hội đồng thành phố Newport chia sẻ với tạp chí Fortune: “Hội đồng thành phố Newport đã được liên hệ nhiều lần kể từ năm 2013 về khả năng thu hồi một ổ cứng CNTT được cho là đang ở bãi chôn lấp của chúng tôi.

“Hội đồng đã nhiều lần nói với anh Howells rằng việc khai quật là không thể theo giấy phép môi trường của chúng tôi và rằng công việc như vậy sẽ gây ra tác động tiêu cực rất lớn đến môi trường xung quanh. Hội đồng là cơ quan duy nhất được phép tiến hành các hoạt động tại địa điểm này”.

Về thủ tục pháp lý, người phát ngôn nói thêm: “Yêu cầu của anh Howells là không có căn cứ và hội đồng đang phản đối mạnh mẽ”.

Howells khẳng định anh chỉ cần đào một mảnh đất nhỏ vì anh biết chính xác thời điểm ổ cứng - có kích thước bằng một chiếc iPhone - bị vứt đi.

Howells cho biết thêm rằng anh thậm chí không muốn lấy lại tài sản đơn giản vì nó có khả năng giúp anh trở thành triệu phú USD. Anh chỉ muốn tìm công lý sau hơn một thập kỷ đấu tranh và khả năng đầu tư số tiền đó vào các doanh nghiệp quanh mình.

Anh nói thêm: “Lý do chính khiến chúng tôi ra tòa là để tìm cách tiếp cận bãi chôn lấp. Tuy nhiên, nếu… lựa chọn đó không khả thi thì, vâng, tôi sẽ khiếu nại toàn bộ số tiền dù không muốn làm như vậy. Tôi muốn đào bới và tìm kiếm. Lý do là vì điều đó hợp lý về mặt tài chính… nếu tôi thu hồi được những đồng tiền đó, chúng thực sự có thể có giá trị cao hơn tới 20% so với giá sổ sách hiện tại của Bitcoin. Lý do là vì đây là những đồng tiền năm 2009, vì vậy chúng sẽ được coi là đồ sưu tầm”.

Howells nói thêm rằng những đồng tiền này chưa bao giờ được giao dịch, điều này càng làm tăng thêm giá trị của chúng.

Howells cho biết: “Lỗi đầu tiên… rõ ràng là do tôi đã vô tình bỏ ổ cứng vào túi đen”.

“Sau đó, vợ cũ của tôi mang ổ cứng đến bãi rác, và sau đó Hội đồng thành phố Newport không tham gia cùng tôi tìm kiếm khi tôi lần đầu yêu cầu họ vào năm 2013. Tôi nghĩ đó là sai lầm lớn nhất”.

“Sẽ dễ dàng hơn nhiều để khôi phục ổ cứng đó vào năm 2013 khi chỉ có khoảng ba đến bốn tháng lượng rác ở trên cùng - sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và thứ hai, nếu Hội đồng thành phố Newport tham gia với tôi, họ sẽ học được mọi thứ họ có thể về Bitcoin và tiền số và công nghệ chuỗi khối. Và họ sẽ… giàu có ngay bây giờ”.

