Người đàn ông vừa bị lừa đảo mất 3,8 tỷ đồng thế nào?

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng ngày 29/5 cho biết vừa đấu tranh làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo quy mô trên cả nước, với tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng…

Theo đó, tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại thành phố Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng lừa đảo mua bán tiền ảo trên không gian mạng, qua đó chiếm đoạt của nạn nhân 150.000 USDT (trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng). Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại TP Hồ Chí Minh) nên đã phân công Tổ công tác vào phối hợp với các đơn vị có liên quan mời làm việc với đối tượng.

Khai nhận với cơ quan Công an, H.A.V cho biết để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (Telegram, Facebook, Zalo) mạo danh những tài khoản có uy tín trong cộng đồng tiền ảo.

Một đoạn trao đổi, dẫn dụ nạn nhân - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau đó dùng các tài khoản này tham gia vào các hội nhóm, group kín, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán số lượng USDT lớn. Sau khi tìm thấy “con mồi”, đối tượng chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Đối với số tiền ảo chiếm đoạt được, H.A.V tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với các đối tượng khác để bán lại thành tiền Việt nhằm tránh sự truy vết của Cơ quan Công an. Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2021 đến nay, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào các đồng tiền ảo; cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Cũng liên quan về lừa đảo tiền ảo, ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn triệt phá đường dây tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.