Người đàn ông Vũng Tàu mất sạch 2,2 tỷ đồng, công an vào cuộc phát hiện bất thường từ cuộc gọi 4 ngày trước!

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra việc một người đàn ông bị lừa đảo hơn 2,2 tỷ đồng.



Theo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trước đó ngày 15/3, ông L.V.T. (61 tuổi, trú phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) đến cơ quan Công an TP Vũng Tàu trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, sau cuộc gọi của một đối tượng tự xưng công an.

Bị đe doạ có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy với khung hình phạt là 10 đến 15 năm tù, người đàn ông đã sợ hãi làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Ông T. trình báo, vào ngày 11/3, ông nhận được cuộc gọi từ số điện lạ của một đối tượng xưng là công an công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đe doạ ông có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy với khung hình phạt của tội danh này là 10 đến 15 năm tù.

Tiếp đến, đối tượng này dùng nick Zalo tên "Trần Ngọc Hải" kết bạn với ông T. và gửi kèm hình ảnh "quyết định tạm giữ" cho ông T. Đồng thời, hướng dẫn ông T. tải ứng dụng Quicksupport và phần mềm bảo mật.

Qua trao đổi, đối tượng lừa đảo nói số tiền ông T gửi tiết kiệm có số seri tiền giống với số tiền mà cơ quan Công an đang thu giữ, hiện hồ sơ đang gửi cho Viện kiểm sát và Thanh tra chính phủ sẽ thanh tra lại hồ sơ.

Người này tiếp tục cho ông T số điện thoại của một người tên Xuân là "Viện trưởng Viện kiểm sát" để ông T. gọi điện chứng minh số tiền trong tài khoản tiết kiệm của ông T không liên quan đến vụ án.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn ông T chuyển tiền tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank sang số tài khoản của chính ông L.V.T (số 0081001140xxx) của Ngân hàng Vietcombank.

Do lo sợ, ngày 12/3 ông T. đã đến ngân hàng Vietinbank và thực hiện chuyển hết số tiền hơn 2,1 tỷ đồng trong thẻ tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình.



Sau khi chuyển khoản xong, đối tượng tên Zalo "Trần Ngọc Hải" gửi vào Zalo của ông T. với 7 đường link, sau đó nói ông nhấp vào từng đường link và làm theo hướng dẫn. Tin tưởng, ông T. đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đến chiều 15/3, ông T. đi ra cây ATM để rút tiền thì không rút được, qua kiểm tra phát hiện tài khoản thẻ đã bị mất toàn bộ số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Lúc này, ông T. mới biết mình bị lừa nên vội vàng đến cơ quan công an trình báo.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy kẻ xấu. Để làm việc với người dân, công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.



Cảnh báo người dân: - Cơ quan công an, cán bộ nhà nước không làm việc qua điện thoại. - Không tải ứng dụng lạ theo yêu cầu của người khác. - Không click vào các đường link lạ. - Hạn chế chuyển tiền theo mục đích phát sinh ngoài kế hoạch của bản thân, nếu có thực hiện giao dịch cần xác minh rõ ràng thông tin.