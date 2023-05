Người dân tham gia đấu giá biển số đẹp thế nào?

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, cơ quan này vừa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô.

Dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì xây dựng, bao gồm trình tự, thủ tục và các nội dung quan đến đấu giá biển số xe ôtô.

Theo Bộ Công an, đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường internet, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Biển số được đưa ra đấu giá là biển số ôtô của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một người dân ở Nghệ An bấm chọn số ngẫu nhiên được biển số ngũ quý - nhiều người quan niệm đây là biển số đẹp

Về số lượng biển số ôtô đưa ra đấu giá sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định và phê duyệt kế hoạch đấu giá. Đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá sẽ được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công an đưa ra tại dự thảo nghị định này.

Về trình tự, thủ tục đấu giá, Bộ Công an đề xuất việc đăng ký tham gia đấu giá thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập và được hướng dẫn các thao tác liên quan để thực hiện việc đấu giá.



Đáng chú ý, người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số ôtô theo nhu cầu trong trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố. Với biển số đã lựa chọn, người dân cần nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá để được cấp mã tham gia cuộc đấu giá.

Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào trang đấu giá trực tuyến bằng tài khoản của mình để thực hiện các thao tác đấu giá. Kết quả sẽ được công bố trực tuyến khi phiên đấu giá kết thúc. Kết quả này sẽ được gửi đến người trúng đấu giá thông qua email, để họ xác nhận biên bản trúng đấu giá. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ ra văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.

Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ôtô vào email và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại của người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Cơ quan soạn thảo đề xuất thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ôtô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Trong thông báo trúng đấu giá, Bộ Công an sẽ nêu rõ số tiền trúng đấu giá, số tiền phải nộp theo hình thức chuyển khoản và thời hạn nộp. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản đã được quy định của Bộ Công an. Kết quả đấu giá sẽ hủy nếu người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá, người trúng đấu giá chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số, mà phát sinh sự kiện bất khả kháng thì phải gửi đề nghị gia hạn bằng văn bản điện tử cho Bộ Công an qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ôtô. Trên cơ sở này, Bộ Công an sẽ xem xét việc gia hạn.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá. Theo đó, mỗi biển số xe ôtô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm. Nếu các biển số xe đấu giá không thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng/biển. Các khoản thù lao, phí này chưa gồm thuế giá trị gia tăng.