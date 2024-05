Người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội và TP HCM ùn tắc

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, chiều nay 1-5 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5), trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), đoạn gần trạm thu phí xảy ra hiện tượng ùn ứ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông đã tăng cường tại khu vực này, điều tiết, phân luồng giao thông từ xa.



Khu vực Bến xe Nước Ngầm đường Giải Phóng bị ùn ứ

Theo Bộ Công an, trong dịp nghỉ lễ, tại khu vực cửa ngõ phía nam, phía bắc Hà Nội; các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 6, quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long; các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn; tuyến vành đai 3 trên cao; khu vực các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… có mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến nên đã có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

Lực lượng công an các địa phương đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn.

Khu vực Vành đai 3 bị ùn ứ do lượng xe quá lớn

Nhiều người dân đổ về Thủ đô

CSGT đưa người dân qua đường

Lực lượng CSGT điều tiết tại khu vực cửa ngõ thủ đô

Cũng trong chiều tối 1-5, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài, người và phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây đổ về cửa ngỏ TP HCM tăng đột biến.

Giao thông khu vực cửa ngõ Tây TP HCM

Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau ở cửa ngõ hướng vào trung tâm. Nhiều người đi xe máy mang lỉnh kỉnh đồ đạc.

Anh Đức (quê Bến Tre) cho biết sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, vợ chồng anh và con nhỏ quay trở lại TP HCM để tiếp tục làm việc, học tập.

Dòng người chen chúc nhau quay lại TP HCM

"Thay vì tranh thủ trở lại TP HCM sớm như nhiều người thì vợ chồng tôi "đánh liều" nghỉ hết lễ mới quay lại đây" - anh Đức chia sẻ.

Khoảng 15 giờ 30 phút, vòng xoay An Lạc trở nên ùn tắc do lưu lượng xe tăng cao, đặc biệt là từ quốc lộ 1 và đường Kinh Dương Vương.

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng, điều tiết giao thông

Tình trạng giao thông tương tự được ghi nhận trên Quốc lộ 1 qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

CLIP: Người dân ùn ùn đổ về trung tâm TP HCM

Người dân TP HCM trở lại sau kỳ nghỉ lễ

Chiều cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP HCM đã tăng cường bố trí lực lượng có mặt tại những điểm có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, phục vụ người dân di chuyển.