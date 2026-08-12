Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau cần dừng ngay giao dịch tiếp theo, lưu STK người nhận và báo công an gần nhất

Theo đó, các đối tượng có thể lập fanpage giả với tên gọi giống hoặc gần giống tên khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort; sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, thông tin giới thiệu của cơ sở kinh doanh để tạo sự tin tưởng. Một số trang giả còn tạo lượt tương tác, bình luận, đánh giá nhằm khiến người dùng khó phân biệt với trang chính thức.



Khi khách có nhu cầu đặt phòng, đối tượng thường đưa ra mức giá thấp, chương trình ưu đãi hoặc thông báo số lượng phòng còn ít để thúc giục chuyển tiền đặt cọc trong thời gian ngắn. Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể tiếp tục viện lý do như chuyển khoản sai nội dung, giao dịch chưa được xác nhận, cần chuyển thêm tiền để hoàn tất hoặc hoàn tiền, qua đó tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch. Khi đã chiếm đoạt được tiền, đối tượng có thể chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đóng fanpage.



Hình ảnh các trang fanpage giả mạo. Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ





Ngoài giả mạo cơ sở lưu trú, người dân cũng cần cảnh giác với các quảng cáo combo du lịch, tour nghỉ dưỡng, vé máy bay có giá thấp bất thường; tài khoản giả danh nhân viên cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành hoặc nhân viên hỗ trợ khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.



Một số dấu hiệu cần lưu ý là fanpage có thời gian hoạt động ngắn, thông tin liên hệ không thống nhất, giá dịch vụ thấp bất thường, liên tục thúc giục chuyển tiền để “giữ phòng”, yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản không có mối liên hệ rõ ràng với cơ sở kinh doanh. Người dân không nên chỉ dựa vào số lượng người theo dõi, lượt tương tác, bình luận hoặc hình ảnh trên mạng xã hội để xác định một fanpage là chính thức.



Để phòng ngừa lừa đảo, Công an xã Tam Đảo đề nghị người dân và du khách trước khi đặt phòng, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin của cơ sở lưu trú; ưu tiên đặt dịch vụ qua website, fanpage chính thức hoặc các nền tảng đặt phòng có uy tín. Khi giao dịch qua mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán; đồng thời chủ động liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú thông qua thông tin được công bố chính thức để xác nhận tình trạng phòng, giá dịch vụ và tài khoản nhận tiền trước khi chuyển khoản.

Du khách không nên vội vàng chuyển tiền trước những lời mời chào có mức giá quá hấp dẫn hoặc yêu cầu thanh toán trong thời gian ngắn. Đặc biệt, không tiếp tục chuyển tiền khi được thông báo “chuyển khoản sai nội dung”, “cần chuyển thêm để hoàn tiền” hoặc đưa ra các lý do tương tự mà chưa kiểm chứng. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng; không truy cập các đường link, tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền cho đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, cần dừng ngay các giao dịch tiếp theo, lưu giữ thông tin tài khoản, nội dung trao đổi, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)