Người đẹp từng tuyên bố "đừng gọi tôi là Á hậu": Thi sắc đẹp để đóng học phí, học toàn trường danh giá

Vũ Hoàng My (Đồng Nai) từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 và xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi. Ngay từ những vòng đầu tiên, Hoàng My đã cho thấy được khả năng, bản lĩnh, cùng sắc vóc vượt trội của mình.

Tuy không giành được ngôi vị cao nhất, song Hoàng My lại được tin tưởng đề cử tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Hoàng My được nhiều khán giả yêu mến, ngưỡng mộ cả về nhan sắc lẫn cách ứng xử và sự nỗ lực khẳng định bản thân, xây dựng hình ảnh đẹp cho danh hiệu của mình.

Vũ Hoàng My.

Hoàng My cũng từng gây xôn xao khi tuyên chia sẻ mong muốn cắt hai từ Á hậu trước tên của mình. Thời điểm đó, cô bất ngờ cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó nhiều năm và tuyên bố: "Tôi để tóc dài cái mặt nhìn hiền khô, thành ra không dám làm gì trái với hình ảnh đó. Cắt đi mái tóc là tôi muốn cắt đi hai từ Á hậu phía trước tên mình. Từ nay đừng gọi tôi là Á hậu Hoàng My - hãy gọi tôi là Vũ Hoàng My".

Mặc dù vậy, Hoàng My cho biết cô không từ bỏ danh phận Á hậu mà chỉ xem nó là quá khứ để tiến tới cuộc sống mới: "Tôi không từ bỏ danh phận. Tôi yêu danh hiệu và cô bé Á hậu của tôi ngày trước, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Tôi đã sống hết và làm hết nhiệt huyết với vai trò đại diện Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Còn bây giờ tôi muốn sống cho niềm đam mê của tôi".

Trở thành Á hậu vẫn không ngừng học

Hoàng My từng tiết lộ cô thi hoa hậu để đủ tiền đi học. Có lẽ vì mục tiêu đó mà sau khi giành danh hiệu, cô không sa đà vào những cuộc vui showbiz và dành tuổi trẻ cho học tập, thực hiện hoài bão trở thành một đạo diễn phim, tham gia các chương trình xã hội giàu ý nghĩa… Cô xây dựng hình ảnh người đẹp tri thức ngày càng đẹp đẽ trong mắt công chúng.

Hoàng My từng thi đỗ trường Đại học RMIT TP.HCM, chuyên ngành thiết kế đa truyền thông. Ngoài việc học tập, cô cũng dành nhiều thời gian để trau dồi khả năng ngoại ngữ, tham khảo rất nhiều tài liệu trong các lĩnh vực khác nhau. Để trang trải việc học, Hoàng My đã phải thực hiện rất nhiều công việc từ gia sư, đến thông dịch viên.

Đến năm 2013, Hoàng My nhận được học bổng diễn xuất và Cử Nhân Nghệ Thuật Chuyên Ngành Làm Phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm. Đây là ngôi trường danh tiếng, "cái nôi" đào tạo rất nhiều những đạo diễn thành công trên thế giới.

Hoàng My chia sẻ, dù khá tự tin với vốn tiếng Anh của mình nhưng khi sang Mỹ du học, 2 tuần đầu cô bị sốc khi người bản địa nói rất nhanh và dùng những từ lóng cô chưa bao giờ nghe. Cô nói, họ không hiểu và cô cũng không hiểu những gì họ nói. Thời gian đó, Hoàng My đã phải dành 16 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh. Còn để làm quen với tiếng lóng, Á hậu chọn cách nói chuyện với bạn bè sống ở nơi đó, hoặc xem clip youtube để tìm hiểu thêm.

Đến năm 2015, Hoàng My chính thức trở lại Việt Nam và đảm nhận vai trò giám đốc đối ngoại của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Đáng tiếc năm 2017, hình tượng đẹp đẽ của Hoàng My đã phần nào bị ảnh hưởng khi cô vướng phải scandal "vạ miệng". Á hậu bị công chúng chỉ trích một thời gian dài.

Những năm gần đây, người đẹp thường xuyên tham gia vào showbiz Việt với vai trò giám khảo của các cuộc thi nhan sắc lớn. Cô hiện cũng theo đuổi công việc sản xuất phim. Hoàng My yêu thích vận động, đam mê du lịch và khám phá nhiều vùng đất khắp thế giới.