Người dùng Grab đã có thể đặt xe, thanh toán hộ người thân bằng tài khoản gia đình

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: “Theo ghi nhận của chúng tôi tại tất cả thị trường Grab trong khu vực Đông Nam Á, hơn 60% người dùng có mong muốn được liên kết tài khoản Grab của họ với tài khoản Grab của các thành viên trong gia đình. Do đó, chúng tôi đã giới thiệu Tài khoản Gia Đình để đáp ứng nhu cầu này, với mục tiêu giúp người dùng tại Việt Nam an tâm hơn khi biết người thân của họ đang di chuyển an toàn với Grab. Đây cũng là một trong những bước chuyển quan trọng của Grab khi có thể phục vụ nhóm khách hàng gia đình, đưa các dịch vụ tiện lợi, an toàn, tiết kiệm của Grab ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người dùng lớn tuổi và chưa rành rẽ công nghệ".

Với tài khoản gia đình, người dùng là chủ tài khoản có thể thêm tối đa 9 thành viên vào tài khoản gia đình. Các thành viên trong gia đình cần có tài khoản Grab, và từ đủ 18 tuổi trở lên. Khi tạo tài khoản gia đình, chủ tài khoản cần thiết lập thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của chủ tài khoản làm phương thức thanh toán chung[1] để thanh toán cho các chuyến xe được đặt bởi Tài khoản Gia Đình.

Khi tham gia tài khoản gia đình, chủ tài khoản và thành viên có thể sử dụng chung phương thức thanh toán. Ngoài ra, chủ tài khoản và thành viên đều có thể theo dõi lộ trình di chuyển theo thời gian thực, chủ tài khoản sẽ nhận thông báo khi thành viên bắt đầu di chuyển, hoặc đã đến nơi. Trong trường hợp thành viên không muốn chia sẻ lộ trình, thành viên có thể đặt xe theo tài khoản cá nhân thông thường bằng cách chọn mục hồ sơ “Cá nhân” trước khi đặt xe.

Chủ tài khoản cũng có thể theo dõi tất cả các chuyến đi đang diễn ra và lịch sử các chuyến đi của tất cả các thành viên đặt với Tài khoản Gia Đình tại trang “Hoạt động” trên ứng dụng Grab.

Chủ tài khoản và thành viên đều có thể nhắn tin trực tiếp cho đối tác tài xế thông qua nhóm chat chung với tính năng GrabChat. Ngoài ra, chủ tài khoản cũng có thể theo dõi cuộc trò chuyện giữa thành viên và đối tác tài xế ngay trên ứng dụng của mình.

Và chủ tài khoản có thể đặt xe hộ các thành viên trong tài khoản gia đình thông qua tính năng Đặt xe hộ. Với tính năng này, chủ tài khoản hoặc thành viên đều có thể nhận được thông báo cập nhật về chuyến xe, cũng như liên hệ với đối tác tài xế qua tính năng gọi, hoặc trò chuyện trong nhóm chat gồm chủ tài khoản, thành viên gia đình và đối tác tài xế.