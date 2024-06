Người dùng thích thú với cách MoMo hướng dẫn tăng cường an toàn bảo mật

Trong thời đại công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt và các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức và thực hành an toàn bảo mật trở nên cực kỳ cần thiết. Không chỉ chủ động bảo vệ người dùng bằng các giải pháp bảo mật tiên tiến, MoMo còn trang bị cho người dùng các kiến thức an toàn bảo mật dễ hiểu, dễ áp dụng. Mới đây nhất, Fintech này hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) để ra mắt dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo".



Dự án gồm loạt video ngắn tập trung vào các hướng dẫn về bảo mật, từ quản lý mật khẩu và OTP, cảnh giác với các liên kết lạ và yêu cầu chuyển tiền, đến các biện pháp bảo mật như xác thực sinh trắc học,...

Như Anh (25 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự thích thú về cách "học" kiến thức an toàn bảo mật mới mẻ: "Thường thì mình không quan tâm nhiều đến chủ đề an toàn bảo mật, hoặc thấy video dài chút là hay bỏ qua lắm. Nhưng chỉ với việc xem những video ngắn của MoMo mà mình đã "bỏ túi" được rất nhiều bí kíp để giúp bản thân an toàn hơn trên môi trường mạng. Vừa xem xong là đi đổi mật khẩu phức tạp hơn liền (cười)."

Với mong muốn ai cũng có thể tiếp cận, MoMo cung cấp kiến thức an toàn bảo mật thông qua nhiều kênh truyền thông có sức lan tỏa và ảnh hưởng. Ảnh: MoMo.

Các hướng dẫn có thời lượng tối đa chỉ hơn 30 giây - tương đương với một quảng cáo thương hiệu - nhưng được trình bày bằng hình thức và ngôn ngữ sáng tạo, gần gũi và theo xu hướng, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một cách cứng nhắc và lý thuyết.

Phần lớn chuỗi "bài học" được xây dựng dựa trên các tình huống thực tế thú vị và phổ biến, chẳng hạn như cách mọi người thường đặt mật khẩu đơn giản nhưng đầy rủi ro, đồng thời cung cấp các "mẹo" đặt mật khẩu an toàn hơn. Nhờ cách trình bày trực quan, sinh động và gần gũi này, MoMo đã biến các kiến thức an toàn bảo mật trở nên dễ hiểu, giúp mọi người dễ áp dụng để bảo vệ tài khoản và tài sản của mình.

"MoMo mong muốn góp sức vào các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật cho người Việt, thay vì chỉ truyền thông các sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới của doanh nghiệp. Nỗ lực đổi mới sáng tạo của chúng tôi cũng nhằm hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia", trong đó nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật khi sử dụng các dịch vụ tài chính, thanh toán là một trọng tâm quan trọng", ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo nhấn mạnh.

Dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" không chỉ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của MoMo, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng người dùng thông thái, thúc đẩy mọi người học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. MoMo cũng khuyến khích người dùng chia sẻ và lan tỏa những kiến thức về an toàn bảo mật, cùng nhau nhận diện và đối phó với các mối đe dọa, từ đó giảm thiểu vấn nạn lừa đảo và đánh cắp thông tin trên môi trường số.

Xem thêm chuỗi video "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" tại đây.