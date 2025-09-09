Người dùng thờ ơ, làng thời trang xa xỉ toàn cầu gắng gượng vượt suy thoái

Chanel và Dior là hai thương hiệu thời trang xa xỉ sẽ mở màn cho các tuần lễ thời trang diễn ra liên tiếp trong thời gian tới.

Theo Reuters, các tuần lễ thời trang tại Paris, Milan, New York... nhằm khơi dậy lại sự quan tâm của người tiêu dùng đối với ngành hàng xa xỉ vốn đang gặp khó, sau khi vừa mất đi một trong những huyền thoại lớn nhất - Giorgio Armani - vào tuần trước.

"Đây là thời điểm then chốt đối với ngành công nghiệp trị giá 400 tỷ USD, khi mùa trình diễn thời trang kéo dài một tháng tại New York, London, Milan và Paris khởi động từ ngày 10/9. Kể từ khi đà bùng nổ hậu đại dịch chấm dứt cách đây hai năm, các thương hiệu đã chật vật trong việc vực dậy doanh số", Reuters viết.

Sàn diễn thời trang Hungary Fashion Week (Ảnh: AP)

Sau gần một thập kỷ tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, ngành này đã sụt giảm vào năm ngoái, kéo theo hàng loạt biến động ở cấp lãnh đạo cũng như đội ngũ sáng tạo.

“Ngành công nghiệp xa xỉ đang phải đối mặt với nhiều sóng gió”, ông Jonathan Siboni, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Luxurynsight, nhận định.

Kinh tế Trung Quốc vẫn chịu tác động từ khủng hoảng bất động sản, trong khi những biến động thương mại do thuế quan đang làm suy giảm niềm tin tiêu dùng tại Mỹ và đe dọa biên lợi nhuận của các thương hiệu cao cấp châu Âu.

Đợt suy thoái đã thúc đẩy làn sóng thay đổi nhân sự lớn trong toàn ngành. Kering, tập đoàn sở hữu Gucci và thương hiệu Ý Valentino có CEO mới. Trong khi tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao.

Thế hệ các nhà thiết kế mới cũng đang tiếp quản ba thương hiệu thời trang lớn toàn cầu là Chanel, Dior và Gucci. Cái chết của huyền thoại Giorgio Armani hôm 4/9 cũng làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thương hiệu đến từ nước Ý.

Làn sóng thay đổi nhân sự của đội ngũ sáng tạo còn lan sang các thương hiệu nhỏ hơn như Celine, Loewe và Givenchy của LVMH; Bottega Veneta và Alexander McQueen của Kering; Versace mới được Prada mua lại; Dries Van Noten và Jean Paul Gaultier thuộc Puig cũng như Maison Margiela thuộc OTB.

Theo Reuters, áp lực đối với đội ngũ giám đốc sáng tạo mới trong mùa này đặc biệt lớn. Nhiệm vụ truyền thống là tạo ra phong cách mới để mang lại sức sống cho những thương hiệu lâu đời mà không làm loãng hình ảnh thương hiệu.

Nhưng giờ đây, họ còn phải tạo đủ sức hấp dẫn để chinh phục lại nhóm khách hàng đang e ngại chi tiêu do lạm phát, vốn không còn mặn mà với việc bỏ ra số tiền lớn cho túi xách hay trang phục xa xỉ.

Tuần lễ thời trang Trung Quốc

“Về cơ bản, mùa này sẽ cho thấy liệu các thương hiệu xa xỉ có thể tái kết nối với người tiêu dùng hay không”, Christian Kurtzke, CEO của Together Group, công ty tư vấn sáng tạo nhận định.

Theo ông, các buổi trình diễn thời trang không còn chỉ đơn thuần là màn giới thiệu sản phẩm mà còn nhằm tạo sự phấn khích xung quanh thương hiệu.

“Điều sắp tới nhiều khả năng sẽ là một cuộc cách mạng hơn là sự tiến hóa”, ông Siboni nói thêm.

Trong thời kỳ bùng nổ hậu đại dịch, các thương hiệu như Chanel, Dior và Louis Vuitton dựa nhiều vào việc tăng giá mạnh để thúc đẩy lợi nhuận. Tuy nhiên, khi giá cả leo thang, người tiêu dùng bắt đầu quay lưng.

Ngành này đã mất tới 50 triệu khách hàng trong năm ngoái, theo số liệu từ công ty tư vấn Bain, do áp lực kinh tế và tâm lý “mệt mỏi vì giá cả” làm giảm nhu cầu với quần áo và túi xách hàng hiệu.

Tối 4/9 (theo giờ Việt Nam), một trong những huyền thoại của làng thời trang thế giới Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Sự ra đi của ông đặt ra câu hỏi về tương lai của một công ty Ý mà ông luôn coi trọng tính độc lập. Giorgio Armani là cổ đông lớn duy nhất của công ty do ông và người bạn đời quá cố Sergio Galeotti sáng lập vào những năm 1970. Cho đến cuối đời, ông vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ công ty cả về sáng tạo lẫn quản trị. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Financial Times, Giorgio Armani cho biết ông muốn quá trình chuyển giao diễn ra dần dần cho các cộng sự thân tín và gia đình. “Kế hoạch kế nhiệm của tôi là sự chuyển giao từ từ những trách nhiệm mà tôi luôn đảm nhận cho những người thân cận nhất… như Leo Dell’Orco, các thành viên gia đình và toàn bộ ê-kíp”, ông nói.



