Người duy nhất sống sót trong vụ ô tô lao xuống sông khiến 8 người chết ở Nam Định chiều mùng 2 Tết

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định khiến 8 người thiệt mạng là thông tin khiến nhiều người vô cùng đau xót vào chiều ngày 30/1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trên chuyến xe định mệnh, người duy nhất còn sống sót là chị Nguyễn Ngọc Q. (SN 1984).

Ngay khi nhận được thông tin, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với chị Q. Người phụ nữ bị thương trên mặt, xây xước chân tay, gương mặt còn nguyên nét bàng hoàng và đau buồn khi chỉ trong giây lát, 8 người thân đã ra đi mãi mãi.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chia buồn với chị Q. (Ảnh: Báo Nam Định)

Anh Lê Văn Hùng (SN 1998, ở tổ 8, xã Nam Vân, huyện Nam Trực) là một trong số những người đã tham gia cứu người khi phát hiện chiếc xe gặp nạn.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, anh Hùng cho biết khoảng 15 giờ 45 phút thì nghe tiếng động lớn ngoài đường nên chạy ra thì phát hiện chiếc ô tô lao xuống sông bị ngập gần hết trong dòng nước. Anh lập tức lao xuống nước, hy vọng có thể cứu được những người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, vì các cánh cửa xe đều bị khóa chặt nên anh không thể mở. Nam thanh niên cùng một số người khác tìm búa, vật cứng để phá cửa nhưng rất khó khăn do sức cản lớn của nước.

Sau khi phá được kính cửa sau bên phụ, anh Hùng bàng hoàng khi thấy có người nằm bất động trong xe. Lúc đó, một người vẫn còn chút sức lực, cố gắng thò tay ra ngoài vẫy cầu cứu. Anh Hùng cùng người dân nhanh chóng lao vào, hợp sức kéo nạn nhân ra khỏi xe. Người này là chị Q. Người phụ nữ nói trong xe vẫn còn 8 người nữa nên anh Hùng và mọi người tiếp tục quay trở lại xe để cứu hộ.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe nhưng nhiều người đã ngừng tim. Một cháu bé sau khi được sơ cứu đã có nhịp thở trở lại và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đáng tiếc, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Trên MXH, hình ảnh mọi người lao xuống mương nước, nỗ lực cứu các nạn nhân khiến nhiều người đau xót, không dám xem hết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Theo báo cáo của Phòng PC08 Công an tỉnh Nam Định về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do xe ô tô di chuyển tốc độ chậm, lái xe tự rẽ hướng bên phải rồi đâm vào lan can đường và lao xuống mương nước cạnh đường, không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Trước mắt, để hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, tỉnh Nam Định hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng; Mỗi người bị thương 5 triệu đồng.

Trước đó như đã đưa tin, vào chiều 30/1, bà Nguyễn Thị D. (SN 1964, trú tại Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe 7 chỗ, chở theo 8 người khác đi trên Quốc lộ 21 hướng thị trấn Cổ Lễ về TP. Nam Định, đến đoạn km153+500 Quốc Lộ 21 thuộc địa phận phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thì bất ngờ mất lái, lao xuống mương nước.

Vụ việc khiến bà D. cùng 7 người khác tử vong gồm: Nguyễn Đức C. (SN 1956 chồng bà D.), Nguyễn Ngọc A. (SN 1989 là con bà D.), Trần Ngọc Minh K. (SN 2017) là con chị Nguyễn Ngọc A.; Nguyễn Văn T. (SN 1986) trú tại Thanh Oai, Hà Nội và vợ anh T. (SN 1991). Chị Nguyễn Ngọc Q. (SN 1991 là con bà D.) là người duy nhất sống sót.