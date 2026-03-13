Người duy nhất trong dàn Táo Quân chưa có danh hiệu NSƯT - NSND: Nếu có kiếp sau, tôi dứt khoát không làm diễn viên

Trước ngày chính thức ra rạp 13/3, Quỷ Nhập Tràng 2 đã gây chú ý khi dẫn đầu doanh thu trong ngày, thậm chí vượt qua những dự án có sức hút lớn như Tài của Mỹ Tâm hay Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn. Trong lúc khán giả đang háo hức chờ ngày phim chính thức ra mắt, một đoạn video hậu trường do nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ hé lộ phần nào sự vất vả của đoàn làm phim, đoạn clip còn gây chú ý bởi những chia sẻ rất thật của nữ nghệ sĩ về nghề diễn.

Vân Dung chia sẻ về quá trình làm phim Quỷ Nhập Tràng 2

Mở đầu video, Vân Dung đã khẳng định luôn: "Em nói thật với các bác, nếu mà có kiếp sau, em dứt khoát không làm diễn viên đâu. Đời diễn viên khổ lắm, để mà được 1 giây 1 phút để các bác xem các bác cười ha hả các bác khóc điên dại lên thì bọn em như thế này đây”. Theo đó, đoạn video được ghi lại trong hoàn cảnh trời tối mù lại còn mưa rét, đoàn làm phim Quỷ Nhập Tràng 2 ai cũng lấm lem bùn đất, đang tranh thủ để nghỉ ngơi.

Cô tiếp tục: "Mà bây giờ 4 giờ sáng, các bác xem này đẹp mặt chưa?”. Nói đoạn, nữ nghệ sĩ chỉ sang một diễn viên đang được hóa trang mặt đầy máu me, chân lấm tay bùn ngồi bên cạnh. "Nó khổ như thế này đây các bác, khổ lắm các bác ạ", Vân Dung nói thêm.

Không chỉ nói về sự vất vả, nữ nghệ sĩ còn kể thêm về quá trình quay phim trong đêm mưa lạnh. Dù cực nhọc, cô vẫn không giấu được niềm vui làm nghề: "4 giờ sáng rồi mà vẫn còn lang thang ở đây. Vừa đói, vừa rét, vừa khát, nhưng mà được cái là tinh thần anh em lên rất cao. Rất khổ nhưng mà từ nãy đến giờ anh em toàn cười tươi thôi, trời mưa như này mà ướt hết thì lại vào thay quần áo, lại sấy đầu rồi lại bắt đầu lại từ đầu".

Tiếp đó, Vân Dung cũng kể thêm về lịch quay kéo dài của đoàn phim: "Hôm nay bắt đầu từ chiều và bây giờ là 4 giờ sáng rồi, mà dự là chúng em 6 giờ sáng mới được về. Đấy là hoàn thành xong công việc còn không hoàn thành thì bọn em dự là 6 giờ sáng hôm sau. Khổ chưa. Em là còn được treo ô thế này, chứ còn đội quay phim rồi các bác bên tổ chức sản xuất rồi đội họa sĩ, hóa trang là không có ô đâu. Bọn em còn sướng là có ô che đấy".

Quá trình quay Quỷ Nhập Tràng càng thêm vất vả vì có nhiều cảnh quay ban đêm

Sau những lời tâm sự thật lòng về nghề, nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời "kêu gọi" xem phim. Cô hi vọng mọi người có thể rủ nhau ủng hộ cho sự làm nghề vất vả nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, phấn khởi để "xả thân vì khán giả" của đoàn phim Quỷ Nhập Tràng 2.

Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Vân Dung trở lại với vai dì Hồng, một nhân vật phụ nhưng xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Đây là vai diễn mang tính hỗ trợ, đồng thời tạo nên những khoảng nghỉ nhẹ nhàng cho khán giả giữa bầu không khí kinh dị căng thẳng của phim. Nhân vật này cũng có mối liên kết quan trọng với tuyến nhân vật do Quang Tuấn thủ vai. Theo Vân Dung, đây không chỉ là một tác phẩm kinh dị mà còn nói về sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và những lựa chọn đầy đau đớn của con người trước bi kịch.

Vai diễn của Vân Dung tiếp tục gây tò mò

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi mẹ là diễn viên kiêm đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ sĩ hài, Vân Dung từng tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 và lọt vào Top 15 người đẹp nhất. Đây cũng được xem là bước ngoặt đưa cô đến gần hơn với con đường nghệ thuật.

Trong suốt sự nghiệp, Vân Dung hoạt động ở cả hai lĩnh vực hài kịch và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với loạt tiểu phẩm trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và đặc biệt là Gặp Nhau Cuối Năm (Táo quân). Trong Táo quân, Vân Dung gắn bó với hình ảnh Táo Y tế, một trong những vai diễn được khán giả yêu thích bởi lối diễn duyên dáng, giọng nói chua ngoa đặc trưng nhưng lại rất tự nhiên và giàu tính hài hước.

Vân Dung là mảnh ghép không thể thiếu trong Táo Quân

Bên cạnh hài kịch, nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình. Có thể kể đến như Ghét Thì Yêu Thôi (2017), Người Phán Xử (tiền truyện), Yêu Thì Ghét Thôi (2018), Những Nhân Viên Gương Mẫu (2019), Những Ngày Không Quên (2020)...

Phân đoạn viral một thời của nữ nghệ sĩ trong Người Phán Xử

Dù có sự nghiệp nghệ thuật dày dặn và được khán giả yêu mến, Vân Dung lại là người hiếm hoi trong dàn Táo Quân chưa có danh hiệu NSƯT hay NSND. Nữ nghệ sĩ cũng từng thẳng thắn chia sẻ lý do về việc này: "Tôi chỉ nói với họ một câu: 'Có đi thi đâu mà được'. Danh hiệu đó bắt buộc diễn viên phải thi và có huy chương thì mới được xét tặng". Vân Dung gần như luôn đứng ngoài mọi cuộc thi vì cảm thấy mình không có duyên với việc thi thố, sợ trượt nên không dám đi thi. Biết là cũng sẽ thiệt thòi, song, Vân Dung cảm thấy khán giả yêu thương mình là đủ. Dù vậy, nữ nghệ sĩ cho biết cô luôn cảm thấy tự hào khi các đồng nghiệp trong ê-kíp Táo quân được phong tặng danh hiệu. Với cô, điều đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của họ.