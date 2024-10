Người EQ càng thấp càng hay làm 5 điều này khi được mời đi ăn, hy vọng bạn khéo léo tránh được hết

Trong các mối quan hệ xã hội, việc tham gia các buổi tiệc hay được mời làm khách là chuyện khá phổ biến. Dù là cuộc gặp gỡ bạn bè hay buổi giao lưu với đồng nghiệp, hay đơn giản là khi được mời đến bữa ăn do người khác tổ chức, chúng ta đều cần chú ý đến một số nguyên tắc ứng xử cơ bản, bất kể mối quan hệ thân thiết đến mức nào.

Tốt nhất là đừng làm 5 điều sau đây nếu không muốn bị đánh giá là EQ thấp, thiếu tinh tế:

Thường xuyên đến tay không

Hầu hết chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ những quy tắc giao tiếp xã hội mà cha mẹ đã dạy dỗ từ thuở nhỏ. Chẳng hạn, khi nhờ vả ai đó, thường sẽ có một món quà nhỏ được gửi lại để bày tỏ lòng biết ơn. Tương tự, khi nhận được quà từ người khác, chúng ta cũng nên đáp lại bằng một cử chỉ lịch sự. Điều này trong cuộc sống thường được nhắc đến bằng câu "có qua có lại mới toại lòng nhau".

Khi được mời đến nhà ai đó dùng bữa, dù chủ nhà có bảo "không cần mang gì đâu", điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể đến tay không.

Dù mối quan hệ giữa hai người có thân thiết đến đâu, việc mang theo một món quà nhỏ là cách bạn thể hiện lòng cảm kích đối với sự hiếu khách và lời mời của họ. Chủ nhà có thể không trông chờ vào món quà, nhưng hành động này là biểu hiện của sự trân trọng và lịch sự trong ứng xử.

Đồng thời, nếu bữa ăn được tổ chức ở nhà, việc tự do đi lại trong nhà mà không xin phép, dù cho là với lý do thân thiết, cũng không phải là điều nên làm. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, mỗi người đều có không gian riêng tư và những giới hạn không muốn chia sẻ. Nhiều người cũng không thoải mái khi người khác chạm vào đồ đạc của họ. Do đó, khi đến nhà ai, hãy luôn giữ thái độ lịch sự và biết chừng mực.

Đưa người khác đi cùng mà không báo trước

Chắc hẳn bạn đã từng gặp tình huống: mời một người, nhưng người đó lại dẫn theo thêm một người nữa.

Với mong muốn tạo thêm niềm vui, mở rộng mối quan hệ, hoặc đơn giản là muốn bạn bè mình cùng trải nghiệm bầu không khí vui vẻ và thưởng thức một bữa ăn ngon, nhiều người cho rằng việc này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, đừng quên rằng chủ bữa tiệc mới là người quyết định ai sẽ tham dự. Trừ khi chủ nhà đã ngỏ ý cho phép, việc tự ý dẫn thêm người không phải lúc nào cũng được hoan nghênh.

Mở rộng mối quan hệ có thể mang lại nhiều cơ hội, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi có người lạ xuất hiện trong không gian riêng tư của một buổi gặp gỡ. Vì vậy, nếu bạn muốn dẫn thêm người đến một buổi tiệc, hãy lịch sự hỏi trước ý kiến của chủ nhà. Dù vậy, tốt hơn hết là nên tránh việc này để giữ sự tôn trọng đối với người mời và buổi gặp mặt.

Kén chọn trong bữa ăn

Trong cuộc sống, không ít người luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng, thích điều khiển mọi thứ theo ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, đây là biểu hiện của sự thiếu tinh tế, cho thấy họ chưa thực sự biết suy nghĩ và tôn trọng người khác.

Bạn nên nhớ rằng khi được mời dùng bữa tại nhà, đó không phải là nhà hàng nơi bạn có thể tùy ý đánh giá. Việc mời khách đến nhà không chỉ là hành động đáp lễ mà còn là cách gia chủ thể hiện sự hiếu khách và lòng tôn trọng. Một số người, do tính cách thẳng thắn, thường dễ dàng đưa ra nhận xét về món ăn như đang ở quán. Điều này không chỉ khiến chủ nhà khó xử mà còn có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai bên, bởi những đánh giá tùy tiện ấy vô tình cho thấy bạn không hài lòng với lòng hiếu khách của họ.

Mỗi người có sở thích ẩm thực riêng, và đôi khi việc không thích một món ăn không liên quan đến hương vị hay chất lượng, mà đơn giản là không hợp khẩu vị. Chẳng hạn, người ăn chay hay ưa thích rau xanh tất nhiên sẽ không hào hứng trước các món thịt. Vì vậy, khi được mời đến nhà ai đó dùng bữa, đừng đưa ra nhận xét về chất lượng hay hình thức món ăn.

Vai trò khách mời đòi hỏi bạn tôn trọng sự lựa chọn của người mời, tránh kén chọn hay yêu cầu thay đổi địa điểm. Nếu chủ nhà quan tâm đến ý kiến của bạn, họ sẽ hỏi và khi đó bạn có thể đưa ra mong muốn của mình. Tuy nhiên, không nên ép buộc hay cố gắng thay đổi sự sắp xếp của người mời.

Cắm cúi sử dụng điện thoại khi dùng bữa

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trong lúc ăn, nhưng nếu bạn thực sự bận rộn, hãy hoàn thành công việc trước khi tham gia bữa tiệc. Khi đã đến, hãy trân trọng lời mời của chủ nhà, ngồi xuống dùng bữa với tâm trạng vui vẻ, thoải mái và dành thời gian để trò chuyện với đối phương.

Bữa ăn không chỉ là lúc để no bụng, mà còn là dịp để gắn kết tình cảm và xây dựng mối quan hệ. Trong bữa ăn, hãy tận dụng cơ hội để hỏi thăm chủ nhân bữa tiệc, dành những lời khen cho món ăn, tạo nên không khí ấm cúng và thân thiện. Việc trò chuyện, lắng nghe sẽ làm bữa ăn trở nên thú vị hơn nhiều so với việc mọi người im lặng hay chỉ chúi mũi vào điện thoại.

Khoe khoang bản thân

Tại các bữa ăn, không ít người do vui vẻ mà vô tình khoe khoang về bản thân. Tuy nhiên, càng thể hiện nhiều, những điểm yếu của bạn càng dễ bị lộ ra. Đây là một thói quen không hay, bởi việc cố gắng tô vẽ hình ảnh chỉ làm nổi bật sự thiếu hiểu biết và tinh tế của chính bạn.

Vì vậy, trong bữa ăn, hãy học cách kiểm soát suy nghĩ và lời nói để tránh gây ra những tình huống khó xử. Đặc biệt, việc khoe khoang về tham vọng, thành tích cá nhân hay tài sản không chỉ khiến người khác khó chịu mà còn có thể làm bạn mất điểm trong mắt mọi người.

*Nguồn: Toutiao