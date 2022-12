Người giàu sưu tập đồng hồ không chỉ là đam mê mà còn là cơ hội “hái ra tiền": Chọn đúng nơi đầu tư, lợi nhuận tốt không thua kém cổ phiếu Google

Khoản đầu tư được ví tốt như cổ phiếu Google

Năm 2019, trang The New York Times tiết lộ giá của các mẫu đồng hồ như Rolex, Omega và Patek Philippe tăng vọt. Đối với một số mẫu đặc biệt, giá tiền thậm chí tăng gấp đôi chỉ trong vài năm.

Những nhà sưu tập trên thế giới xem những chiếc đồng hồ cũ không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là một hình thức đầu tư “hái ra tiền”.

Peter Goodwin là nhà đầu tư tư nhân ở Charlottesville, Virginia. Anh cho biết: “Mua đồng hồ hiệu giống như đầu tư theo đà vào cổ phiếu”.

Anh Hendizadeh, 25 tuổi, cho biết: “Mua một chiếc Rolex cổ điển tốt cũng giống như mua cổ phiếu của một công ty như Nestlé hay Google”. Anh đã mua một chiếc Rolex Submariner 1982 với giá 13.000 USD, chỉ trong vòng hai năm, giá trị của món đồ này đã tăng thêm 10.000 USD.

Theo các chuyên gia, đồng hồ tốt có thể trở thành tài sản trú ẩn an toàn, như kim loại hoặc đá quý.

Nhiều nhà bán đồng hồ cao cấp chia sẻ với Financial Times rằng công việc kinh doanh của họ đã khởi sắc trong những tháng gần đây. Những người giàu có đã ngừng mua thêm nhà, thay vào đó, họ chi thêm tiền cho những chiếc đồng hồ hạng sang như Rolex và Patek Philippe.

Giá trị đồng hồ xa xỉ tăng lên từng ngày

Kể từ ngày 1/1/2022, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Rolex chính thức tăng giá bán lẻ với một số mẫu đồng hồ cổ điển trên website chính thức. Professional Watches báo cáo rằng mức tăng trung bình là 3,4%.

Theo Watchnerd, các mẫu đồng hồ thể thao làm bằng thép có mức tăng mạnh nhất, lên đến trên 11%. Trái lại, những mẫu đồng hồ chế tác từ kim loại hiếm lại chỉ tăng rất nhẹ, dao động khoảng 2,5%.

Nếu bạn có một khoản tiền tiết kiệm mà chưa biết đầu tư vào đâu, hãy thử nghĩ đến đồng hồ Rolex. Từ trước đến nay, các mẫu đồng hồ thể thao cổ điển của Rolex hầu như chỉ giữ hoặc tăng dần giá trị theo thời gian. Đầu năm 2020, thương hiệu xa xỉ này cũng tăng giá các sản phẩm làm bằng chất liệu thép không gỉ từ 3-6%, có nơi lên tới 10%.

Do đó, đầu tư đồng hồ Rolex là một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với các hình thức đầu tư khác.

Nhu cầu đối với đồng hồ Rolex đã vượt quá nguồn cung từ lâu và hầu hết khách hàng đều được xếp vào danh sách chờ của các đại lý ủy quyền. Họ phải đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm cho đến khi nhận được cuộc gọi tới lấy hàng.

Tình trạng khan hiếm ảo này còn dẫn tới một hiện tượng khác, đó là sự bùng nổ về giá của những chiếc đồng hồ cũ trên thị trường mua bán lại. Ở đó, sản phẩm được săn lùng với mức giá cao hơn hẳn so với các cửa hàng bán lẻ.

Hiện Rolex chỉ sản xuất 1 triệu chiếc đồng hồ mỗi năm. Hãng cho biết luôn tuân thủ quy trình để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất đến tay người mua.

Đồng hồ 'second hand' mở ra thì trường tiềm năng

Chỉ số Subdial50 - theo dõi giá của 50 loại đồng hồ hạng sang đắt nhất được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới, đã giảm khoảng 6% trong 30 ngày qua.

Theo chỉ số này, năm 2022, giá đồng hồ Rolex Daytona đã mất khoảng 10% giá trị trong 1 tháng dù vẫn tăng 19% trong 12 tháng qua. Ngoài ra, chiếc đồng hồ thể thao Patek Philippe Nautilus 5711 với mặt số xanh - được bán lẻ với giá khoảng 119.000 bảng Anh (145.230 USD), giảm khoảng 12% trong 30 ngày, sau khi tăng 44% trong 12 tháng.

Những chiếc đồng hồ hạng sang đã qua sử dụng đang có giá trị cao hơn nhiều loại tài sản khác. Trong thời kỳ đại dịch, khi người tiêu dùng thỏa sức "vung tiền" vì phải ở trong nhà. Một số nhà đầu tư vốn kiếm được số tiền lớn nhà cổ phiếu công nghệ và tiền số đã "nhìn sang" những chiếc đồng hồ "second hand" và coi đây là loại tài sản được săn đón nhiều tiếp theo.

Giá của một số thương hiệu đồng hồ xa xỉ phổ biến như Rolex, Patek Philippe và Audemars Piguet đã tăng hơn gấp đôi khi nhóm người mua mới đổ xô vào một thị trường trước đây chỉ có những người sưu tập và yêu thích đồng hồ. Sau khi Patek ngừng sản xuất dòng Nautilus 5711, giá của mẫu đồng hồ phổ biến nhất của dòng này đã tăng cao chưa từng thấy.

Paul Altieri, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Bob's Watches, nói: “Nhu cầu cũng đang thúc đẩy lạm phát. Song lạm phát chỉ chiếm khoảng 20%. Nguyên nhân chính là nhu cầu tăng cao. Nguồn cung đã bị hạn chế và nhu cầu tiếp tục tăng trên toàn cầu".

Ông nói thêm rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc và các nơi khác ở châu Á, trong 5 năm qua cũng đã giúp thúc đẩy giá trị.

Tổng hợp