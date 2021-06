Người Hà Nội "đổ" về thành phố biển mua căn nhà thứ 2 giữa mùa dịch

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai trong mùa dịch

Khi Covid-19 một lần nữa trở lại Hà Nội vào tháng 4/2021, chị Nguyễn Nhung và chồng phải bật chế độ làm việc online tại nhà. Những đứa trẻ cũng chuyển sang học online và bắt đầu nghỉ hè sớm hơn mọi năm. Đây là lần thứ 4 và cũng là lần nghỉ dịch dài nhất của gia đình chị Nhung, kể từ thời điểm Covid-19 xuất hiện vào hồi đầu năm ngoái.

Lần bùng phát trở lại Covid-19 trở lại đã khiến chị Nhung và chồng quyết định xuống tiền vào một căn hộ nghỉ dưỡng ven biển tại Quảng Ninh, nơi chỉ cách Hà Nội khoảng 90 phút di chuyển bằng ô tô.

"Một căn hộ 103m2 ở Hà Nội dù rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng tôi và chồng đều chung suy nghĩ không muốn quanh quẩn mãi trong những bức tường với không khí nóng nực, bụi bặm, xô bồ của Hà Nội. Dịch bệnh càng khiến chúng tôi muốn dành nhiều thời gian cho nhau, muốn cân bằng sức khỏe ở một nơi khí hậu trong lành, hài hòa với thiên nhiên" – chị Nhung chia sẻ về quyết định lựa chọn của mình.

Không chỉ có gia đình chị Nhung mà thực tế, rất nhiều gia đình Hà Nội đang tìm đến thành phố biển, nơi cách Hà Nội ít giờ di chuyển, để lựa chọn một căn nhà thứ hai. Theo khảo sát từ WeLand, một đơn vị tư vấn chiến lược dự án bất động sản, cứ 8 người Hà Nội được khảo sát thì có 1 người muốn sở hữu căn nhà thứ hai. Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai ngay giữa đại dịch đang gia tăng mạnh mẽ.

Báo cáo "Xu hướng toàn cầu về sở hữu và cho thuê ngôi nhà thứ hai" của Savills trước đó từng đưa ra nhận định, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai bùng nổ mạnh mẽ từ năm 2008 tại nhiều tỉnh, thành phố có bờ biển và nhiều thắng cảnh đẹp. Trong báo cáo mới công bố gần đây, Savills tiếp tục dự báo về sự bùng nổ của phân khúc ngôi nhà thứ hai khi nhu cầu về sản phẩm này gia tăng trong mùa dịch.

Chỉ từ 30 triệu/tháng, người Hà Nội đã có thể sở hữu second homes

Sở hữu căn nhà thứ hai giờ đây đã không chỉ trở thành "đặc quyền" dành riêng cho những người có thu nhập cao khi xu hướng này lan rộng tới nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Theo ông Lưu Tiến, Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của WeLand, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng ngày càng trở nên linh hoạt và đa dạng. Chỉ với một chiếc xe ô tô cùng mức tích lũy từ 30-50 triệu đồng/tháng, ngay cả các gia đình trẻ tại Hà Nội, Hải Phòng, cũng thích lựa chọn về thành phố du lịch nghỉ dưỡng để sở hữu căn nhà thứ hai.

Đón đầu làn sóng sở hữu căn nhà thứ hai, The Holiday Ha Long – quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đã chính thức xuất hiện trên thị trường với kỳ vọng tạo ra sức nóng cho bất động sản thành phố vịnh kỳ quan.

Trải nghiệm giữa bể bơi vô cực lớn bậc nhất Hạ Long tại The Holiday Ha Long trong ánh bình minh trên vịnh kỳ quan.

The Holiday Ha Long tọa lạc tại mặt đường Hạ Long, Bãi Cháy, đối diện công viên SunWorld. Nằm trên cung đường được mệnh danh là "thủ phủ" của du lịch Quảng Ninh, đây là vị trí mà mọi du khách đều lưu trú khi tới Hạ Long. Việc sở hữu một căn nhà thứ 2 tại vị trí này, giúp chủ nhân có thể một bước tới biển, một bước tới mọi hoạt động vui chơi giải trí du lịch của thành phố biển.

Hiếm có dự án nào trên thị trường Hạ Long lại sở hữu tới 36 tiện ích tương đương 1 resort cao cấp nằm trọn trong tòa tháp như The Holiday Hạ Long, tính đến thời điểm hiện tại. The Holiday Hạ Long cũng là dự án ghi nhận nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long như E-Casino, hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng biệt lên tới gần 3.000 m2, Sky resort trên tầng 39 với bể bơi vô cực và bar chân mây thiết kế bán lơ lửng. Trải nghiệm xa hoa trong căn nhà thứ 2 sẽ được hiện thực hóa tại The Holiday Ha Long.

The Holiday Ha Long mới đây đã xướng tên là "Tòa tháp khách sạn & căn hộ có thiết kế kiến trúc hàng đầu Việt Nam" được trao tặng bởi Asia Pacific Property Awards, thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards (IPA).

Asia Pacific Property Awards được đánh giá là giải thưởng quốc tế "khó nhằn" khi hồ sơ tham gia gắt gao và quy trình thẩm định, xét duyệt khắt khe bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm 80 chuyên gia thuộc hệ thống International Property Awards, cũng được xem như là Oscar trong lĩnh vực bất động sản.

Cũng theo ông Tiến, tuy chưa mở bán chính thức nhưng với nhu cầu "nóng" của người Hà Nội, The Holiday Ha Long đang được nhiều khách hàng quan tâm khi chỉ từ 30 triệu đồng/tháng, khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu second homes tại đây.

