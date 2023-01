Người hâm mộ bất bình về tình huống nhận thẻ vàng của Đoàn Văn Hậu

Tối nay (9/1), trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình nhận nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam có phần nhập cuộc tốt hơn. Nắm bắt được nhiều cơ hội, Tiến Linh đã ghi bàn thắng cho mở tỉ số ở phút thứ 3.

Tuy nhiên đáng chú ý, ở phút thứ 34, tình huống va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và cầu thủ Asnawi khiến nhiều người bất bình. Theo đó, cầu thủ Indonesia phạm lỗi thô bạo nhưng lại nằm lăn ra sân cỏ, tỏ vẻ đau đớn. Tuy nhiên, anh vẫn phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sau đó ở phút thứ 38, Asnawi vẫn tiếp tục phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu nhưng ngược lại, lần này người nhận thẻ vàng lại là hậu vệ 23 tuổi của Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với cầu thủ Indonesia (Ảnh: An Tô)

Điều này khiến cộng đồng mạng tỏ ra khó hiểu và bất bình với quyết định của trọng tài. Nhiều người không đồng tình với lối chơi xấu, phi thể thao của cầu thủ mang áo số 14 Indonesia. Ngoài ra, họ cũng cho rằng nam cầu thủ này tự phạm lỗi, cố tình chơi xấu nhưng lại là người ăn vạ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng về tình huống này:

“Không hiểu sao trọng tài còn chưa nhìn nhận kĩ tình huống đã rút thẻ vàng cho Văn Hậu?".

"Rõ ràng Văn Hậu dùng vai, nhưng do lực mạnh quá khiến phần cánh tay vung lên theo nên trọng tài tưởng cùi trỏ. Không phục thẻ vàng này".

"Rõ ràng số 14 Indonesia huých vào mình, tại sao mình lại bị thẻ vàng? Quá vô lý!".

Cựu tuyển thủ nữ Ngọc Châm

Bình luận về tình va chạm và chiếc thẻ vàng của Đoàn Văn Hậu, cựu tuyển thủ nữ Ngọc Châm cũng cho hay: "Cá nhân tôi nghĩ rằng, Đoàn Văn Hậu không hề cố tình cùi trỏ vì tình huống đó Đoàn Văn Hậu chỉ dùng vai để tì người. Sau đó cậu ấy chạy đi, có thể do hình thể to nên cái tay vô tình đập vào mặt cầu thủ đội bạn. Tuy nhiên cũng mong là các cầu thủ của chúng ta có thể sử dụng cái đầu nguội hơn một chút nữa để có thể an tâm hơn".