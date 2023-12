Người “hàng xóm” này liên tục phát tín hiệu mới, năm 2024 sẽ cạnh tranh nguồn cung ngang ngửa với Tp.HCM

Mới đây, Tập đoàn Bcons chính thức công bố ra thị trường tháp căn hộ Bcons City toạ lạc tại trục đường Thống Nhất, phường Đông Hoà, Tp.Dĩ An, Bình Dương. Tháp này có quy mô gần 2.000 căn hộ. Giá đưa ra thị trường từ 42 triệu đồng/m2.

Đây là toà tháp trung tâm tiện ích của quần thể dự án Bcons City rộng gần 12 hecta. Quần thể này gồm 174 căn nhà phố, 8.000 căn hộ ở, 2.000 căn hộ cho thuê, 1 khách sạn 4 sao, 2 trung tâm thương mại, 1 trường cấp 3, 1 trường đào tạo liên cấp từ cấp 1 đến cấp 2 và 3 trường mẫu giáo. Dự án sẽ được chia thành nhiều hạng mục thành phần để triển khai đầu tư.

Cùng khu vực, Pi Group tiếp tục triển khai dự án PiCity Sky Park tại P.An Bình, Dĩ An sau thời gian “manh nha” ra thị trường. Với mức giá từ 45 triệu đồng/m2, dự án này sẽ bổ sung hơn 1.500 căn hộ vào rổ hàng bất động sản của Bình Dương trong năm 2024.



Cũng trong tháng 12/2023, Phú Đông Group khởi công xây dựng dự án căn hộ Phú Đông SkyOne tại P.Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Dự án có quy mô gần 800 căn hộ, là nguồn cung chào thị trường năm 2024 với mức giá từ 30 triệu đồng/m2.

2000 căn hộ dự án Green Tower Dĩ An của TBS Land hiện cũng đang rao riết tuyển sàn phân phối và sẽ đưa sản phẩm ra thị trường đầu năm 2024. Dù chưa rõ giá dự kiến nhưng kì vọng của chủ đầu tư là sản phẩm cao cấp nên mức giá sẽ không hề rẻ.

Trong khi, Lê Phong sau khi thành công với dự án The Emerald Golfview thì mới đây đã khởi công dự án The Emerald 68 tại Thuận An, Bình Dương. Dự án có quy mô gần 800 căn hộ, có mức giá dự kiến từ 45 triệu đồng/m2.

Cùng vực Thuận An, hơn 900 căn hộ dự án A&T Sky Garden cũng sẽ chào thị trường Bình Dương trong quý 1 đến quý 2/2024. Dự án này có mức giá dự kiến khoảng 40 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, một số dự án căn hộ khác như Bcons Bình Thắng, Sylife Thuận An, Flex Thuận An, dự án của TT Capital … cũng dự kiến chào bán trong giai đoạn đầu năm 2024, sẽ cung cấp ra thị trường Bình Dương hàng chục ngàn căn hộ.

Nguồn cung căn hộ Bình Dương năm 2024 dự báo sẽ vượt mặt Tp.HCM khi loạt dự án căn hộ khởi động rầm rộ từ quý cuối năm 2023.

Theo thông tin giá bán được các chủ đầu tư hé lộ, phần lớn các dự án dự kiến mở bán tại Bình Dương trong giai đoạn 2024 nằm ở phân khúc trung cấp. Đây cũng là điểm khác biệt so với thị trường căn hộ Tp.HCM khi hầu hết dự án thuộc phân khúc cao cấp. Theo dự báo của Cushman & Wakefield, năm 2024 có ít nhất 60% nguồn cung mới ở Tp.HCM sẽ có giá trên 60 triệu đồng mỗi m2.

Thực tế, người “hàng xóm” Bình Dương giá bán chung cư rơi vào mức 40-46 triệu đồng/m2 cũng đã ngang ngửa giá một số dự án căn hộ tại khu ven Tp.HCM như quận Bình Tân, quận 8, quận 9. Tuy nhiên, tỉ lệ nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền tại Bình Dương vẫn đang “lấn lướt” Tp.HCM. Cơ hội tìm mua nhà giá hợp lý tại đây vẫn rộng cửa hơn so với Tp.HCM.

Theo dự đoán nguồn cung nhà ở năm 2024, Savills Việt Nam cho rằng, thị trường Tp.HCM sẽ có hơn 16.000 căn hộ và 2.000 căn nhà thấp tầng triển khai. Các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai sẽ có hơn 6.000 căn nhà thấp tầng và 9.000 căn hộ chào bán. Tuy nhiên, với số liệu thu thập được từ các dự án sẽ chào bán tại Bình Dương trong năm 2024 cho thấy, con số này có thể cao hơn nhiều.

Điểm qua các dự án căn hộ tại Bình Dương sẽ chào bán trong các quý đầu năm 2024. Nguồn: Tổng hợp

Nhận định từ CBRE Việt Nam cũng chỉ ra, nguồn cung căn hộ Tp.HCM trong các năm tới vẫn sẽ rất khan hiếm, xấp xỉ khoảng 10.000 căn hộ và 1.000 sản phẩm nhà thấp tầng. Trong khi tại khu vực lân cận nguồn cung bất động sản sẽ khởi sắc hơn, có thể gấp đôi so với Tp.HCM.

Cùng với đó, nhu cầu của người mua vẫn hướng vào các dự án giá vừa túi tiền, đó cũng là lợi thế của bất động sản Bình Dương so với Tp.HCM. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản do Batdongsan.com.vn công bố mới đây, có tới 65% đáp viên cho biết sẽ mua bất động sản trong năm tới. Tuy nhiên có đến 46% đáp viên cho rằng giá bất động sản đang khá cao và 26% cho rằng giá bất động sản rất cao. Trong khi đó, khoảng giá mà người mua nhà mong muốn, quan tâm với loại hình căn hộ chung cư là 28% với căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng và 45% với căn hộ từ 2-4 tỷ đồng.