Người khiến Warren Buffett phải nể phục: "Tôi ước mình có thể kinh doanh 'sáng suốt' như cậu ấy khi ở độ tuổi 30"

Nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là siêu sao bóng rổ NBA LeBron James. Năm ngoái, anh đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới với khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.

James là vận động viên NBA đầu tiên trở thành tỷ phú khi vẫn còn đang thi đấu. Trước đó, ngôi sao bóng rổ Michael Jordan cũng đã trở thành tỷ phú. Tuy nhiên anh ấy đạt được danh hiệu này vào năm 2014, hơn một thập kỷ sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên.

Đối với LeBron James, kết quả này không phải do ăn may mà nhờ các quyết định kinh doanh rất thông minh trong nhiều năm qua của anh.

Óc phán đoán đại tài và tầm nhìn kinh doanh lớn

Tháng 5/2003, LeBron James lúc ấy đang được những người trong làng bóng rổ Mỹ và giới truyền thông săn đón. Chính bởi vậy, có rất nhiều thương hiệu muốn được cùng James ký hợp đồng, tiêu biểu là Reebok, Nike và Adidas.

Siêu sao bóng rổ NBA LeBron James

Khi ấy, Reebok là cái tên đề nghị số tiền cao nhất với hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong 10 năm. Đây là một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Cùng năm, Kobe Bryant - một tên tuổi NBA từng dành 3 chức vô địch cũng chỉ ký hợp đồng 40 triệu USD với Nike mà thôi.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ LeBron James 19 tuổi không chỉ nhìn vào việc kiếm tiền nhanh chóng mà đã có những suy nghĩ sâu xa. Vì vậy, James đã ký hợp đồng với Nike vì anh ấy tin rằng thương hiệu này sẽ là lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình. Mặc dù, Nike chỉ đưa ra bản hợp đồng 10 năm trị giá 70 triệu USD và 10 triệu tiền thưởng nhưng thời điểm hiện tại đã chứng minh, quyết định của James là đúng đắn.

Từ đó đến nay, James là một trong những gương mặt quan trọng của Nike và họ đã giúp anh nổi tiếng khắp thế giới bằng các chiến lược marketing của mình.

Chưa hết, khả năng kinh doanh của James còn được thể hiện qua những quyết định sáng suốt. James chỉ thực sự tham gia vào dự án kinh doanh khi bản thân có được tiếng nói và quyền kiểm soát.

Anh cũng từng nói không với tất cả những đề nghị ở các nhãn hiệu anh không dùng hoặc không có hứng thú, mặc cho số tiền hợp đồng có lớn đến bao nhiêu. Một lần, James đã sử dụng mẫu tai nghe Beats thuộc thương hiệu do huyền thoại âm nhạc Jimmy Iovine và rapper Dr. Dre. Iovine sản xuất. Anh quyết định sẽ sử dụng chúng như một phương thức nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm và đổi lại một phần nhỏ cổ phần của công ty.

Năm 2011, LeBron James cũng quyết định mua lại 2% cổ phần của CLB Liverpool với số tiền 6,5 triệu USD dù họ vẫn chưa vô địch Premier League. Nhưng James đã cho thấy khả năng “tinh tường” của mình khi Liverpool Liverpool vô địch UEFA Champions League. Giá trị câu lạc bộ tăng chóng mặt và số cổ phần của James tại Liverpool có giá trị hiện tại là khoảng 44 triệu USD, tăng gần 7 lần sau 12 năm.

Warren Buffett khen ngợi

Với tài kinh doanh của mình, LeBron James được Warren Buffett hết lời khen ngợi. Buffett là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất thế giới. Ông hiện là Chủ tịch, CEO và cũng là cổ đông lớn nhất tại công ty đa quốc gia Berkshire Hathaway.

Warren Buffett, Chủ tịch, CEO công ty đa quốc gia Berkshire Hathaway

Vào năm 2019, nhà báo thể thao Brian Windhorst đã xuất bản cuốn sách ‘LeBron, Inc.: The Making of a Billion-Dollar Athlete’ kể về cuộc đời của chàng trai đa tài LeBron James, từ vận động viên bóng rổ tài năng đến tỷ phú thế giới. Ngoài ra, cuốn sách cũng ghi lại quá trình thay đổi đáng kinh ngạc để không chỉ là nhà vô địch bốn lần NBA, James còn song song trở thành một ông trùm kinh doanh “có số có má”.

Trong cuốn sách có chứa một lời nhận xét của Warren Buffett về LeBron James rằng: “LeBron kinh doanh rất giỏi. Tôi ước mình cũng sáng suốt như vậy khi ở độ tuổi giống cậu ấy.”

Được huyền thoại giới đầu tư Warren Buffett khen ngợi đã khẳng định tài năng của chàng trai tỷ phú 39 tuổi.

Windhorst cũng cho biết James đã liên hệ với Buffett để hỏi ý kiến ​​của ông về các khoản đầu tư. Lúc đó, anh mới chỉ 23 tuổi.

Anh luôn không ngừng tìm kiếm những khoản đầu tư tốt. Ví dụ, trong một lần phỏng vấn, James từng nói rằng “Tôi biết nhìn thấy các tài năng và biết cách điều hành một doanh nghiệp. Vì vậy, mục tiêu của tôi là sở hữu một nhượng quyền thương mại NBA, và mong mọi thứ có thể diễn ra càng sớm càng tốt”.

Tổng hợp