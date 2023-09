Người ký cấp phép cho chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết nói gì?

Ngày 13-9, liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong ở Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Một mặt chung cư mini, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 56 người tử vong. Ảnh: CTV

Nghiêm Quang Minh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự (các quyết định và lệnh bắt bị can đã được VKSND Thành phố phê chuẩn).



Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tháng 3-2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho Nghiêm Quang Minh xây dựng toà nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình.

Bị can Nghiêm Quang Minh được quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng (tương đương 20,2 m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4 m2, trên thửa đất 240 m2.

Dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã cho xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích sàn khoảng trên 200 m2. Sau khi xây dựng xong, toà nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Tối 13-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi qua điện thoại với ông Đặng Hồng Thái, nguyên phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (người ký quyết định cấp phép cho công trình số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ). Ông Thái cho biết bản thân ông khi nghe tin về vụ cháy thì rất xót xa. Ông Thái cũng thừa nhận là người ký cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư căn nhà này.

Theo ông Thái, chủ đầu tư này sau đó đã xây sai phép và quận đã có văn bản xử phạt, cưỡng chế từ 2015. Ông Thái cho biết sau đó ông nghỉ hưu; các bước tiếp theo chính quyền quận, phường xử lý như thế nào thì phải kiểm tra lại.