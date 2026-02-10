Người mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải chú ý: Doanh nghiệp thông báo nóng về việc giao dịch vàng

Hôm 9/2, trên fanpage chính thức của Bảo Tín Mạnh Hải phát đi thông báo về việc mua vàng online.

Doanh nghiệp cho biết, hiện nay, hệ thống thanh toán online của Bảo Tín Mạnh Hải đã được hoàn thiện và tối ưu, cho phép khách hàng đặt mua vàng Tết, vàng Thần Tài và thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn, chỉ trong vài thao tác. Điều này giúp người mua không cần chuẩn bị tiền mặt hay chờ đợi tại cửa hàng trong cao điểm.

Cụ thể, người mua vàng chỉ cần truy cập vào website chính thức của doanh nghiệp, chọn sản phẩm online, điền đầy đủ thông tin và thanh toán ngay để giữ giá vàng tích trữ tại thời điểm.

Bảo Tín Mạnh Hải sẽ gửi tin nhắn xác nhận đơn ngay khi thanh toán, giúp khách hàng chủ động giữ đơn và nhận vàng tại nhà, miễn phí giao hàng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiến hành giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Tất cả đơn hàng dự kiến sẽ được giao bắt đầu từ ngày 24/2 - 28/2/2026.

Lúc 5h30 sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 5.058,4 USD/ounce; tăng 92,4 USD so với một ngày trước.

Giá vàng trong nước cũng đồng loạt tăng. Trong phiên giao dịch sáng 10/2/2026, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết với mặt bằng cao, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức vài trăm nghìn đồng mỗi chỉ.

Cụ thể, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen cùng được mua vào ở mức 17,69 triệu đồng/chỉ và bán ra 17,99 triệu đồng/chỉ. Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ có giá mua 1,769 triệu đồng và bán ra 1,799 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm khác, nhẫn tròn 999.9 BTMH được niêm yết giá mua vào 17,67 triệu đồng/chỉ, trong khi nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long có giá mua 17,69 triệu đồng/chỉ. Vàng trang sức 24K (999.9) được mua vào 17,49 triệu đồng và bán ra 17,84 triệu đồng/chỉ; vàng trang sức 24K (99.9) có giá mua 17,48 triệu đồng, bán ra 17,83 triệu đồng/chỉ.

Đáng chú ý, vàng miếng SJC do Công ty CP BTMH phân phối được niêm yết mua vào 17,74 triệu đồng/chỉ và bán ra 18,04 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, giá vàng nguyên liệu ở mức thấp hơn, với vàng nguyên liệu 999,9 được mua vào 16,55 triệu đồng/chỉ và vàng nguyên liệu 99.9 ở mức 16,5 triệu đồng/chỉ.



