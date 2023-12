"Người ngoại sính Việt" - Câu chuyện thương hiệu mỹ phẩm Abera chinh phục Amazon

Abera tham gia sân chơi của "gã khổng lồ" khi còn là thương hiệu "non trẻ" tại Việt Nam



Ra mắt thị trường vào 2022, Abera là thương hiệu mỹ phẩm solution-based (tập trung vào giải pháp hiệu suất cao cho từng khuyết điểm riêng biệt trên mặt và cơ thể). Ngay từ những năm đầu, Abera đã "càn quét" mọi sàn thương mại điện tử Việt Nam, thu về doanh số "đáng gờm" so với các hãng mỹ phẩm nội địa khác.

Mặc dù chiến thắng về mặt con số, Abera vẫn chưa giành được vị thế trong lòng khách hàng. Bất chấp điều đó, đội ngũ lãnh đạo Abera đã quyết định làm một thử nghiệm "điên rồ" - "tấn công" thị trường Mỹ thông qua "gã khổng lồ khó tính" Amazon.



Đây là bước đi mạo hiểm nhưng cũng tiềm tàng cơ hội. Về tầm nhìn kinh doanh, Amazon được đánh giá là nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, đem lại triển vọng doanh thu khổng lồ. Nếu doanh nghiệp biết "chớp" thời cơ thì có thể đón đầu xu hướng kinh doanh D2C xuyên biên giới (Direct to Consumer - Trực tiếp đến người tiêu dùng).

Nếu thành công tại thị trường quốc tế, Abera có thể củng cố tên tuổi và độ uy tín của mình

Bên cạnh đó, Abera còn muốn nâng cấp sản phẩm thông qua việc lắng nghe phản hồi của khách hàng quốc tế. Song song, "quả ngọt" tại sàn ngoại giúp tạo nên tiếng vang cho thương hiệu, khẳng định đẳng cấp mỹ phẩm Việt. Và biết đâu chừng, nếu thành công ở sân chơi ngoại quốc, Abera sẽ quay ngược lại, nhanh chóng chinh phục khách Việt - vốn được mệnh danh là những "thượng đế" khó tính?



Abera đạt kết quả ngoài mong đợi khi "bội thu" doanh số

Trái với sự lo ngại ban đầu, Abera không chỉ xuất sắc vượt qua hàng loạt luật lệ khó khăn để xuất hiện trên Amazon mà còn đem về nhiều thành tựu khác.

Sau một năm miệt mài, nhãn hàng đã "bội thu" doanh số khi đạt đến hàng triệu đô la Mỹ, tỉ lệ chuyển đổi khách hàng gấp 5 lần so với thị trường nội địa và số lượng đơn hàng thì tăng gấp 2 lần cùng kỳ. Đó không phải là con số nhỏ khi mà mỹ phẩm không hề có mặt trong danh sách các mặt hàng "made in" Việt Nam bán chạy trên Amazon.

Điều đó chứng tỏ rằng sản phẩm của Abera đủ uy tín, chất lượng để những vị khách cách nửa vòng Trái Đất đồng ý chi trả, trải nghiệm. Cái tên Abera cũng dần "thâm nhập" vào cộng đồng người dùng mỹ phẩm Âu Mỹ. Ở từng trang sản phẩm của Abera trên Amazon, dãy bình luận tích cực nối dài cho thấy Abera đã phần nào lấy được lòng tin từ khách Tây.

Đại diện Abera đã có cuộc trò chuyện về cuộc hành trình đi đến Amazon với MC, Host tại Vietsuccess Quốc Khánh

Con số là thứ duy nhất "biết nói" khi bàn về thành quả, và những con số kể trên đã mang lại cho Abera động lực để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh. Tuy không thể phủ nhận rằng thương hiệu này vẫn còn hạn chế nhưng đây là chiến thắng lớn "ngoài sức tưởng tượng".



Người ngoại sính Việt?

Vì đâu mà Abera thắng lớn?

Từ trước đến nay, người Việt luôn tâm niệm rằng "hàng người thì xịn, hàng ta thì dở". Nhất là với mỹ phẩm, phần lớn tín đồ làm đẹp vẫn ưa chuộng hãng Tây, hãng Hàn, hãng Nhật chứ ít khi dùng hàng Việt. Trong khi đó, người nước ngoài lại đặc biệt hứng thú với sản phẩm mang tính "local" (địa phương, bản địa) của các nước khác.

Đó là vòng lặp thú vị mà Abera đã nhận thấy và tận dụng để "phác họa" một chiến lược đột phá, bền vững. Nếu "tấn công" Amazon thành công, Abera có thể quay về và "thu phục" trái tim khách hàng Việt. Một hành trình đi ngược đầy độc đáo, đáng chiêm nghiệm.

Đội ngũ Abera luôn nỗ lực để tiến gần đến khách hàng nội địa lẫn toàn cầu

Hiện tại, đội ngũ lãnh đạo Abera vẫn đang nỗ lực hết mình để xây dựng hình ảnh nhãn hàng trong tiềm thức của cả khách Việt và khách ngoại. Lời cam kết cố gắng làm cho người ngoại ngày càng "sính Việt" và người Việt… gạt bớt tâm lý "sính ngoại" đã được nhãn hàng đề ra. Trong một ngày không xa, Abera sẽ hoàn thiện hơn và chính thức thực hiện ước mơ nâng tầm tên tuổi thương hiệu mỹ phẩm Việt trên sàn quốc tế.