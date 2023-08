Người nhà lãnh đạo ngân hàng, chủ tịch công ty đua nhau bán cổ phiếu

Theo thông tin từ HOSE, ông Đặng Quang Tuấn, con trai ông Đặng Khắc Vỹ -Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế (mã chứng khoán: VIB) đã bán thành công hơn 124,7 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,916% vốn điều lệ VIB. Ước tính, ông Tuấn thu về 2.630 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thoả thuận từ ngày 21/7-9/8. Sau giao dịch, ông Tuấn không còn sở hữu cổ phiếu VIB. Trong khi đó, bản thân ông Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đang nắm hơn 125,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 4,9% vốn điều lệ VIB.

Trước đó, Công ty CP Funderra, tổ chức có liên quan tới ông Đặng Khắc Vỹ đã đăng ký mua 124,7 triệu cổ phiếu VIB, đúng bằng số mà ông Tuấn đăng ký bán ra trong cùng khoảng thời gian 21/7-9/8.

Tương tự, Dragon Financial Holdings Limited-quỹ ngoại thuộc sở hữu của Vietnam Enterprise Investment Limited-thành viên do Dragon Capital quản lý vừa thông báo, đã bán gần 121 triệu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu trong ngày 7/8.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Dragon Financial Holdings Limited chỉ còn 3,8% vốn điều lệ ACB, tương ứng gần 148 triệu cổ phiếu. Động thái bán của quỹ ngoại này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ACB đang có đà tăng mạnh. Từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu ACB ghi nhận mức tăng 18,6%, từ mức 19.300 đồng/cổ phiếu lên 229.00 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 1-8/8, ông Phạm Lê Việt Anh, con trai của bà Lê Thị Liên-Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Hàng hải Việt Nam đã bán ra hơn 2,13 triệu cổ phiếu MSB. Trong khi đó, Công ty CP TNG Realty-cổ đông của MSB đăng ký bán hơn 9,7 triệu cổ phiếu từ ngày 29/-31/8 theo phương thức thỏa thuận. Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu MSB giao dịch ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu, tăng 13% trong 1 tháng.

Không chỉ lĩnh vực ngân hàng, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) - đã bán sạch 16,3 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó, theo phương thức thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ 9-11/8. Sau giao dịch, ông Tuấn dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC nhưng không còn sở hữu bất cứ cổ phần nào của HQC.

Ngoài ông Tuấn, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân - doanh nghiệp cũng do ông Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng bán sạch cổ phiếu HQC đang nắm giữ, gần 3,1 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện trong cùng thời gian từ 9-11/8, theo phương thức khớp lệnh.

Hiện tại, ông Tuấn dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC nhưng không còn sở hữu bất cứ cổ phần nào của HQC.

Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 9-11/8, giá đóng cửa trung bình cổ phiếu HQC ở mức 4.843 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Tuấn thu về hơn 79 tỷ đồng và Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân thu về khoảng 15 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco-mã chứng khoán: ABS) - muốn bán ra 5,85 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 12,5% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/8-12/9. Trong 3 tháng qua, cổ phiếu ABS tăng gần 63%, từ 5.380 đồng lên 8.760 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II, Bitagco ghi nhận doanh thu hơn 567 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, tăng 522% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Bitagco ghi nhận doanh thu 634 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng 421% so với cùng kỳ năm trước.