Người phụ nữ 50 lần liên tiếp chuyển tiền vào tài khoản chính mình nhưng bị lừa, hơn 100 đối tượng lừa đảo bị công an bắt giữ sau vài ngày

Ở quận Jiangjin, Trùng Khánh, Trung Quốc, một người phụ nữ tên Xie đang nghỉ ngơi ở nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là công an đến từ Cảnh Hồng, Vân Nam, Thượng Hải, Trung Quốc và nói rằng cô đang bị điều tra vì liên quan một vụ rửa tiền.

Cô Xie vội vàng hỏi đối phương làm thế nào để chứng minh mình vô tội, đối phương bảo cô đừng lo lắng, công an Thượng Hải sẽ liên lạc với cô sau. Không lâu sau, một sĩ quan công an tự xưng là Cục Công an Thượng Hải đã liên lạc với cô Xie và ra lệnh bắt giữ hình sự bà Xie, yêu cầu bà Xie hợp tác điều tra. Đặc biệt, bà Xie được yêu cầu phải giữ bí mật trong quá trình điều tra.

Sau đó hai bên gọi video, cô Xie nhìn thấy người công an đang đứng tại một trụ sở công an và có rất nhiều công an khác đứng xung quanh, cô hoàn toàn xua tan nghi ngờ, tin rằng bên kia chính là công an thật.

Công an giả mạo cho biết, để chứng minh cô Xie không liên quan gì đến vụ rửa tiền, cô cần chuyển tiền, chứng minh số tiền của cô không bị bọn tội phạm kiểm soát và chứng minh mọi khoản tiền đều là thu nhập hợp pháp.

Và việc chuyển khoản này không cần chuyển cho người khác, cô chỉ cần chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác của chính mình, vì chuyển vào tài khoản của chính mình nên cô Xie cũng không nghi ngờ gì.

Để chứng minh mình vô tội, dưới sự điều khiển của công an giả mạo, trong 2 ngày tiếp theo, cô Xie đã chuyển tiền gần 50 lần. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3 khi tỉnh dậy, cô phát hiện số dư trong thẻ ngân hàng của mình đã trở thành con số 0. Ba tấm thẻ ngân hàng có gần 700.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng) tất cả đều trống rỗng.

Bởi vì cô đã gửi thông tin tài khoản ngân hàng của mình kèm chứng minh nhân dân nên những kẻ lừa đảo dễ dàng có thể hack được mật khẩu tài khoản của cô để chuyển tiền đi. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và gọi công an. Ngay khi công an nghe thấy, họ đã kết luận rằng đây là một vụ lừa đảo bằng cách giả làm công an.

Trên thực tế, lừa đảo qua mạng viễn thông khác với lừa đảo thông thường, những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ để che giấu hành tung nên việc giải quyết vụ việc khá khó khăn. Nhưng với nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ lừa đảo trên không gian mạng, công an thật đã tóm gọn 125 người trong đường dây lừa đảo, giúp chô Xie nhận lại được tiền sau khoản 5 ngày làm việc.

Công an cũng cảnh bảo mọi người dân, những kẻ lừa đảo trên không gian mạng sử dụng rất nhiều hình nhức tinh vì. Điển hình như vụ việc của cô Xia, những kẻ lừa đảo đã thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lấy được lòng tin của cô Xie: Kẻ lừa đảo đã lấy được thông tin cá nhân của cô Xie bằng các phương tiện bất hợp pháp.

Bước 2: Những kẻ lừa đảo dùng giọng điệu nghiêm túc và thận trọng, răn đe và khống chế cô Xie khiến cô không dám gọi cảnh sát vì sợ hãi.

Bước 3: Những kẻ lừa đảo đưa ra những giấy tờ giả mạo nhằm đe dọa nạn nhân: Những kẻ lừa đảo đưa ra lệnh bắt giả, tăng tính “xác thực” của vụ lừa đảo và khiến cô Xie hoàn toàn tin rằng mình sẽ bị bắt vì liên quan đến một vụ việc hết sức nghiêm trọng, điều này khiến cô thấy sợ hãi.

Bước 4: Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Lợi dụng việc nạn nhân muốn chứng minh mình vô tội càng sớm càng tốt, liên tục chuyển tiền, quá trình chuyển tiền bị đối phương biết, số tài khoản thẻ ngân hàng và mật khẩu đương nhiên bị lấy được. Cuối cùng, tiền đã được chuyển đi mà không hề hay biết.

Qua trường hợp của cô Xie, công an một lần nữa lưu ý rằng các cơ quan công an, viện kiểm sát và tư pháp sẽ không giải quyết các vụ việc trực tiếp qua điện thoại hoặc internet. Nếu người dân được cuộc gọi từ một cơ quan chính phủ yêu cầu thực hiện chuyển tiền, chuyển thông tin cá nhân hoặc bất kỳ hành vì gì thì người dân không được tin vào điều đó. Nếu người dân thực sự lo lắng, cần đến cơ quan công an để xác minh.

Ngoài ra, công an cũng cảnh báo thêm, các phương thức lừa đảo qua mạng và viễn thông luôn thay đổi, hãy nhớ “không nhấp vào các liên kết không xác định, không tin tưởng các cuộc gọi lạ và không tiết lộ thông tin cá nhân”.