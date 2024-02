Người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của đồng nghiệp

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa di lý Chế Kim Mỹ Ngân (43 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, anh N.Đ.V.T (trú TP Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM triệu tập để điều tra về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Anh T. và Ngân từng là đồng nghiệp, làm cùng một công ty tại TP.HCM nên trong thời gian vào đây làm việc theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra, anh T. ở nhờ căn hộ chung cư của Ngân trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1.

Chế Kim Mỹ Ngân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Biết anh T. lo lắng sẽ bị khởi tố, bắt giữ và gia đình anh này cũng có điều kiện kinh tế nên Chế Kim Mỹ Ngân nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngân nới với anh T. rằng mình có quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và Bộ Công an, có thể liên hệ để chạy án giúp anh T.

Tin tưởng Ngân vì từng là đồng nghiệp của mình, anh T. đồng ý nhờ lo liệu giúp. Vì vậy, từ tháng 6/2023 đến 20/1/2024, anh T. chuyển khoản cho Ngân tổng cộng 6,6 tỷ đồng với hy vọng sẽ không bị khởi tố, bắt giam.

Tuy nhiên, sau thời gian chuyển tiền thì anh T. mới phát hiện mình bị đồng nghiệp lừa nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo của anh T., Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố và phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Ngân có yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên truy bắt.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận hành vi và cho biết toàn bộ số tiền nhận từ anh T. đã tiêu xài hết.

Cơ quan công an tạm giữ 3 ĐTDĐ, 1 Ipad và một số trang sức là tài sản Ngân mua từ số tiền chiếm đoạt của anh T.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã di lý Ngân về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.