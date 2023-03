Người phụ nữ phải bỏ 2 chân và ngón tay vì căn bệnh triệu chứng giống cúm nhưng nguy hiểm gấp nhiều lần

Theo tờ The Sun của Anh đưa tin, một bà mẹ hai con đã bị mất chân và ngón tay sau khi đi ngủ với các triệu chứng giống như cúm. Cụ thể, Julianna Bransden (44 tuổi) phàn nàn về cảm giác khó chịu vào dịp Giáng sinh năm ngoái và quyết định nằm nghỉ trên giường - nhưng mối lo lắng ngày càng lớn khi cô không thể nhấc đầu ra khỏi gối.

Ngay lập tức, gia đình đã gọi cấp cứu để đưa cô tới bệnh viện. Theo lời kể của em gái cô, Julianna đã rơi vào tình trạng rất tồi tệ. Chỉ trong 30 phút trên đường tới bệnh viện, cô đã rơi vào tình trạng ngưng tim tới 2 lần. Trước đó, cô vẫn là một người vô cùng khỏe mạnh, không hề có bất kỳ triệu chứng bệnh tật gì khác ngoài các biểu hiện giống như bị cảm cúm thông thường.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Withybush ở Haverfordwest, Pembrokeshire (Anh), nói với gia đình rằng Julianna đang trong tình trạng thiếu 10 lít nước và bị sốc nhiễm trùng. Em gái của Julianna cho biết: "Khi mới nhập viện, chị ấy bị mất nước đến mức họ nói rằng đôi môi của chị trông như thể nếu bạn chạm vào chúng, chúng sẽ nứt ra hoàn toàn. Có 2 y tá ở đó đã làm việc được hơn 8 năm đều nói rằng họ chưa bao giờ chứng kiến một bệnh nhân nào bị trường hợp nghiêm trọng như vậy".

Sau khi thăm khám và tìm hiểu, bác sĩ biết rằng dì của Julianna đã qua đời vì nhiễm trùng huyết vài tuần trước đó, và giờ có vẻ như Julianna cũng phải đối mặt với số phận tương tự. Gia đình của người phụ nữ 44 tuổi được thông báo rằng bệnh nhân sẽ phải thở máy và đang ở ICU (phòng điều trị tích cực) - nơi cô đã ở lại trong 66 ngày sau đó.

Julianna đã phải chiến đấu với sốc nhiễm trùng và suy nội tạng nhưng các bác sĩ còn phát hiện ra rằng cô cũng bị viêm phổi, cúm và Strep A xâm lấn. Kể từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Julianna đã phải cắt bỏ cả hai chân và mất gần hết các ngón tay. Nhưng may mắn là cô đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm và còn một chặng đường dài để hồi phục phía trước.

Nhiễm trùng huyết là gì?

Các thuật ngữ nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng máu đều đề cập đến nhiễm trùng máu thường do vi khuẩn gây ra. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giải thích: "Nhiễm trùng huyết có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan hoặc toàn bộ cơ thể, ngay cả khi không bị ngộ độc máu hoặc nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng huyết cũng có thể do nhiễm virus hoặc nấm, mặc dù nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến nhất".

Nhiễm trùng huyết (Ảnh: Science Photo Library)

Các dấu hiệu nhiễm trùng huyết bạn không bao giờ nên bỏ qua:

Nếu bạn, người thân cảm thấy "ốm nặng" hoặc có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, thì nên nghi ngờ nhiễm trùng huyết, đừng chủ quan nghĩ nó là cảm cúm thông thường:

- Yếu sức.

- Chán ăn.

- Sốt và ớn lạnh.

- Khát nước.

- Thở khó khăn hoặc nhanh.

- Nhịp tim nhanh.

- Huyết áp thấp.

- Lượng nước tiểu ít.

Nếu một người đang có những triệu chứng này và họ được cho là đã bị nhiễm trùng - viêm phổi, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng tiết niệu hoặc vết thương - thì nhiễm trùng huyết có thể là nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: The Sun