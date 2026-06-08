Người phụ nữ tố bị quy chụp "ăn cắp đồ" tại Aeon Long Biên: Phía trung tâm thương mại chính thức lên tiếng?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một người phụ nữ phản ánh việc bản thân cùng hai con nhỏ bị lực lượng an ninh tại Aeon Mall Long Biên nghi ngờ lấy cắp hàng hóa, dẫn đến một tình huống căng thẳng ngay tại khu vực bãi gửi xe của trung tâm thương mại.

Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 21h45 tối. Sau khi mua sắm tại trung tâm thương mại, người phụ nữ cùng hai con di chuyển ra khu vực cổng số 8 để gọi taxi về nhà. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực gần bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai người đàn ông chặn lại.

Vụ việc đang gây xôn xao MXH (Ảnh cắt từ video FB)

Người phụ nữ cho biết một trong hai người tự nhận là công an phường và yêu cầu chị đi theo để làm việc vì nghi ngờ có hành vi "ăn cắp đồ". Điều khiến chị bức xúc là thời điểm tiếp cận, cả hai không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện và chưa tiến hành bất kỳ bước kiểm tra nào nhưng đã khẳng định chị có hành vi trộm cắp.

"Tôi nói có hóa đơn đầy đủ, có thể kiểm tra ngay tại chỗ nhưng họ không đồng ý, liên tục yêu cầu tôi đi theo. Các con tôi rất sợ hãi, khóc và không chịu lên xe" , người phụ nữ kể lại.

Theo chia sẻ, do lo ngại gặp phải đối tượng giả danh lực lượng chức năng, chị đã hô hoán để những người xung quanh chú ý. Chỉ đến khi có thêm khách hàng tập trung theo dõi sự việc, một trong hai người đàn ông mới xuất trình thẻ và cho biết mình thuộc bộ phận an ninh của trung tâm thương mại.

Người phụ nữ cho biết phía an ninh sau đó yêu cầu chị lên phòng làm việc để kiểm tra camera. Tuy nhiên, chị đề nghị được đối chiếu hóa đơn và hàng hóa ngay tại chỗ. Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ sản phẩm đều có hóa đơn hợp lệ, không phát hiện bất kỳ mặt hàng nào chưa được thanh toán.

"Tôi bị khẳng định chắc chắn là ăn cắp đồ trước khi kiểm tra. Sau khi xác minh xong không có sai phạm thì người trực tiếp cáo buộc tôi cũng không có lời xin lỗi" , chị chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng nếu phản ánh trên là chính xác, cách thức tiếp cận và xử lý của nhân viên an ninh là chưa phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng đi cùng trẻ nhỏ vào thời điểm muộn trong ngày.

Không ít người cũng đặt câu hỏi về quy trình xử lý các trường hợp nghi ngờ thất thoát hàng hóa tại các trung tâm thương mại. Theo đó, việc kiểm tra, xác minh là cần thiết để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, nhưng cách thức thực hiện cần bảo đảm sự tôn trọng đối với khách hàng, tránh gây hoang mang hoặc ảnh hưởng đến danh dự của người bị nghi ngờ.

Liên hệ với phía Aeon Mall Long Biên, đại diện bộ phận truyền thông cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội.

"Hiện các bên liên quan đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành xác minh toàn bộ sự việc. Chúng tôi đang rà soát các thông tin, báo cáo liên quan cũng như kiểm tra lại quy trình xử lý để làm rõ những nội dung được phản ánh. Trung tâm sẽ có phản hồi chính thức trong thời gian sớm nhất nhằm xử lý vụ việc một cách khách quan và phù hợp", đại diện truyền thông cho biết.

Phía trung tâm thương mại cũng khẳng định đang phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời ghi nhận những ý kiến phản ánh từ khách hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người cho rằng kết quả xác minh từ phía trung tâm thương mại sẽ là cơ sở quan trọng để làm rõ những tình tiết còn nhiều tranh cãi, đồng thời góp phần trả lời câu hỏi liệu quy trình xử lý của lực lượng an ninh trong trường hợp này có thực sự phù hợp hay không.