Người phụ nữ ứng tiền thanh toán cho công ty 4 tỷ đồng nhưng tiền một đi không trở lại

Một trong số những tin tức nổi bật về lừa đảo trực tuyến trong tuần qua được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ “nhận hoa hồng”.

Cụ thể, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt mất gần 4 tỷ đồng với thủ đoạn mời ứng trước tiền ra thanh toán hộ công ty, bỏ ra nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì được nhận % hoa hồng nhiều, bỏ ít thì được ít.

Các đối tượng đã lừa cho bị hại lao vào việc đặt cọc thanh toán thật nhiều tiền, rồi nêu lý do không cho bị hại rút tiền ra nữa, muốn rút ra thì phải đóng thêm vào, rồi lại có lý do chưa rút được tiền ra. Đến khi bị hại nhận ra mình bị lừa đảo thì gần 4 tỷ trong tài khoản gồm cả tiền của mình lẫn tiền đi vay đều đã bị các đối tượng chiếm đoạt mất.

Theo Công an quận Tây Hồ, đây là thủ đoạn không mới nhưng hiện vẫn có nhiều người bị lừa đảo. Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ khẩn trương bằng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng, phong toả các tài khoản liên quan để lấy lại tài sản cho người bị hại.

Để không bị lừa đảo, cơ quan công an cảnh báo, trong mọi tình huống, hãy đừng vội vàng tin bất kể điều gì vì bây giờ làm giả khuôn mặt của người quen cũng làm được, hãy xác minh thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ và hãy nghĩ đến việc bị lừa đảo khi giao dịch trên mạng trước khi quyết định chuyển tiền;

Hãy thường xuyên đọc các cảnh báo của cơ quan công an; Khi thấy có bất thường nghi vấn, hãy báo tin ngay cho các Cảnh sát khu vực, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại trực ban hình sự Công an quận Tây Hồ: 0912691388 để được giải quyết.