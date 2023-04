Người phụ nữ xinh đẹp cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất cắt cổ 500%/năm

Ngày 3-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Quảng Xương vừa phá chuyên án 323L, triệt xóa thành công đường dây hoạt động "tín dụng đen" do Lê Thị Xim (SN 1985; ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Nguyễn Thị Xim tại cơ quan công an

Ngoài Lê Thị Xim, Công an huyện Quảng Xương còn bắt giữ Đào Văn Tuấn (SN 1990), Nguyễn Văn Thạch (SN 1996), Lê Khắc Ứng (SN 1996), Hoàng Thị Hiền (SN 1993), Ngô Văn Hà (SN 1993) và Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), tất cả ngụ tại huyện Quảng Xương, để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương, Lê Thị Xim là người cầm đầu đường dây hoạt động "tín dụng đen" thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Với lãi suất "cắt cổ" từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm), chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây do người phụ nữ xinh đẹp này điều hành đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra, làm rõ.