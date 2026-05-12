Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người quen qua MXH liên tiếp chuyển tiền tới tài khoản của cô gái SN 2000, công an lập tức vào cuộc điều tra

Minh Ánh | 12-05-2026 - 14:32 PM | Sống

Người quen qua MXH liên tiếp chuyển tiền tới tài khoản của cô gái SN 2000, công an lập tức vào cuộc điều tra

Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ các yêu cầu của người quen, cô gái đã lập tức trình báo công an

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa đưa ra lời cảnh báo về phương thức hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Bằng cách lợi dụng lòng tin và sự thiếu cảnh giác, các đối tượng tìm cách lôi kéo người dân tham gia vào các giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, vào ngày 08/5/2026, chị N.T.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) đã bị một đối tượng lạ tiếp cận qua mạng xã hội. Đối tượng này sử dụng tài khoản có tên nước ngoài và chủ động đặt vấn đề nhờ chị H. nhận giúp các khoản tiền gửi vào tài khoản cá nhân, sau đó thực hiện lệnh chuyển tiếp đến nhiều số tài khoản khác nhau.

Tin nhắn trao đổi giữa chị N.T.H. và đối tượng có tên tài khoản người nước ngoài.

Các đối tượng tội phạm dùng thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền thành nhiều phần, nhằm mục đích xóa dấu vết và che giấu danh tính chủ tài khoản thực sự. Theo điều tra ban đầu, các giao dịch này thường phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên biên giới hoặc rửa tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Ngay sau khi đối tượng chuyển tiền vào tài khoản, chị N.T.H. đã sớm nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ yêu cầu của người lạ. Với tinh thần cảnh giác cao, chị không thực hiện theo các hướng dẫn chuyển tiếp tiền mà thay vào đó đã chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và đến thẳng trụ sở Công an để trình báo.

Chị N.T.H. chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp.

Tại trụ sở Công an xã Bằng Hành, chị H. đã tự nguyện giao nộp số tiền và phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Hành động này không chỉ giúp chị tránh khỏi rủi ro pháp lý mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng bóc gỡ các phương thức phạm tội mới.

Khuyến cáo từ cơ quan Công an

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ, hoặc kể cả người quen qua mạng khi không rõ nguồn gốc và mục đích của dòng tiền. Việc cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Hành vi vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc không chỉ khiến cá nhân gặp rắc rối với pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng. Người dân cần thực hiện các biện pháp bảo mật sau:

Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.

Tỉnh táo trước các lời đề nghị mang lại lợi ích tài chính dễ dàng qua mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao kiến thức về tội phạm công nghệ cao là cách tốt nhất để mỗi người dân tự bảo vệ mình và góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Theo báo Lâm Đồng﻿

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lừa đảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn thịt bò mỗi ngày có thực sự tốt? 5 nhóm người này càng ăn nhiều cơ thể càng dễ “xuống cấp”

Ăn thịt bò mỗi ngày có thực sự tốt? 5 nhóm người này càng ăn nhiều cơ thể càng dễ “xuống cấp” Nổi bật

Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất

Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất Nổi bật

Yêu cầu tạm dừng karaoke trong thời gian học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Yêu cầu tạm dừng karaoke trong thời gian học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

14:26 , 12/05/2026
Dù lương hưu cao đến mấy, sau tuổi 60, cha mẹ nhất định phải yêu cầu con cái làm 4 điều này

Dù lương hưu cao đến mấy, sau tuổi 60, cha mẹ nhất định phải yêu cầu con cái làm 4 điều này

13:50 , 12/05/2026
Vinmec đưa chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam đào tạo chuyên sâu về y học bào thai

Vinmec đưa chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam đào tạo chuyên sâu về y học bào thai

13:30 , 12/05/2026
Tình tiết bất ngờ sau video ông lão bị bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng

Tình tiết bất ngờ sau video ông lão bị bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng

12:38 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên