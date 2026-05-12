Người quen qua MXH liên tiếp chuyển tiền tới tài khoản của cô gái SN 2000, công an lập tức vào cuộc điều tra

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa đưa ra lời cảnh báo về phương thức hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Bằng cách lợi dụng lòng tin và sự thiếu cảnh giác, các đối tượng tìm cách lôi kéo người dân tham gia vào các giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, vào ngày 08/5/2026, chị N.T.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) đã bị một đối tượng lạ tiếp cận qua mạng xã hội. Đối tượng này sử dụng tài khoản có tên nước ngoài và chủ động đặt vấn đề nhờ chị H. nhận giúp các khoản tiền gửi vào tài khoản cá nhân, sau đó thực hiện lệnh chuyển tiếp đến nhiều số tài khoản khác nhau.

Tin nhắn trao đổi giữa chị N.T.H. và đối tượng có tên tài khoản người nước ngoài.

Các đối tượng tội phạm dùng thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền thành nhiều phần, nhằm mục đích xóa dấu vết và che giấu danh tính chủ tài khoản thực sự. Theo điều tra ban đầu, các giao dịch này thường phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên biên giới hoặc rửa tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Ngay sau khi đối tượng chuyển tiền vào tài khoản, chị N.T.H. đã sớm nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ yêu cầu của người lạ. Với tinh thần cảnh giác cao, chị không thực hiện theo các hướng dẫn chuyển tiếp tiền mà thay vào đó đã chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và đến thẳng trụ sở Công an để trình báo.

Chị N.T.H. chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp.

Tại trụ sở Công an xã Bằng Hành, chị H. đã tự nguyện giao nộp số tiền và phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Hành động này không chỉ giúp chị tránh khỏi rủi ro pháp lý mà còn hỗ trợ cơ quan chức năng bóc gỡ các phương thức phạm tội mới.

Khuyến cáo từ cơ quan Công an

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện việc nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ, hoặc kể cả người quen qua mạng khi không rõ nguồn gốc và mục đích của dòng tiền. Việc cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Hành vi vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc không chỉ khiến cá nhân gặp rắc rối với pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng. Người dân cần thực hiện các biện pháp bảo mật sau:

Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.

Tỉnh táo trước các lời đề nghị mang lại lợi ích tài chính dễ dàng qua mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao kiến thức về tội phạm công nghệ cao là cách tốt nhất để mỗi người dân tự bảo vệ mình và góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Theo báo Lâm Đồng﻿